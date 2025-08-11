Aniversario
Mérida acoge un acto de homenaje a las víctimas del franquismo
Se ha realizado la lectura de un manifiesto en defensa del derecho a la memoria y una ofrenda de flores
El cementerio de Mérida ha acogido este lunes, como cada 11 de agosto, un homenaje a las víctimas del franquismo, organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Mérida y comarca y en la que han participado representantes de partidos políticos como PSOE, IU, Podemos y PCE. A la cita también han acudido los exalcaldes Antonio Vélez y Ángel Calle.
En el acto se ha realizado una lectura de un manifiesto en defensa del derecho a la memoria y en contra de la derogación de la Ley de Memoria Histórica, así como una ofrenda de flores "en contra del olvido". También ha intervenido cualquier persona que lo deseara para contar su testimonio.
Aniversario
El 11 de agosto es una fecha importante para la historia de Mérida. Fue este el día en el que la ciudad cayó en manos de las tropas sublevadas, al mando del coronel Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz'. Por eso, cada año se conmemora a los que perdieron su vida en la batalla y a los que fueron fusilados como represalia.
Cabe destacar que el pasado mes de marzo PP y VOX iniciaron los trámites para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que será sustituida por una nueva Ley de Concordia.
