'Las Troyanas' recuerda el dolor de las mujeres de Gaza en el Festival de Teatro de Mérida

'Las Troyanas', el próximo espectáculo de la 71ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ofrecerá una reflexión sobre la "barbarie" que tiene lugar en Gaza con el cruel destino que sufren las mujeres de Troya en el texto original de Eurípides, adaptado por Carlota Ferrer e Isabel Ordaz. Se podrá ver en los escenarios del Teatro Romano de Mérida del miércoles 11 al domingo 17 de agosto.

Imágenes de la presentación de 'Las Troyanas', nueva obra del Festival de Mérida / JAVIER CINTAS

Mina el Hammani, Cristóbal Suárez, María Vázquez, Esther Ortega, Abel de la Fuente, Selam Ortega y Carlos Beluga completan el elenco de esta tragedia que, aunque escrita hace 25 siglos, trasciende la historia al encontrar en la actualidad un reflejo del dolor en el sufrimiento de los hombres, mujeres y niños de Gaza.

Esta coproducción del propio Festival con Producciones Come y Calla ha sido presentada este lunes en rueda de prensa en la que han intervenido, además de la directora y el elenco, el director del certamen, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el delegado de Cultura, Antonio Vélez.

"Irritantemente contemporáneo"

La directora y coautora de la obra, Carlota Ferrer, ha indicado que "es un placer volver al Festival de nuevo", al que llega con "desafortunadamente con un texto irritantemente contemporáneo" que habla de las consecuencias de la guerra en una función que es un "viaje emocional" y una experiencia "muy poderosos".

Un texto libre basado en la obra de Eurípides, quien "utiliza el dolor del mundo, una herida universal que desgraciadamente tenemos que compartir hoy", ha señalado, y pone sobre el escenario temas que son también "un motor de inspiración para ir más allá de las palabras" y "penetrarlas en ese diálogo con el mundo contemporáneo".

Por su parte, Ordaz ha subrayado que el espectáculo trata sobre "las víctimas" y no "sobre los héroes". "Eurípides no quiere héroes, quiere víctimas, y de eso trata la función. Los héroes vendrán después y son el cimiento de nuestra civilización, de alguna manera, pero es la víctima, la voz de la víctima y, evidentemente, la voz de la mujer", ha destacado.

Asimismo, la actriz ha señalado que tiene "a las madres de Gaza en la cabeza" en cada ensayo para preparar su papel de Hécuba en el que encarna el 'pathos', el dolor en griego, y que "solo se puede gestar en el teatro". "Los informativos informan, la literatura narra", pero esa encarnación del dolor, ese "lamento permanente" que "tan bien conocían los griegos" es lo que pretende esta función, ha declarado.

Por otro lado, Mina el Hammami, ha animado a los espectadores "a disfrutar, a reflexionar con nosotros, a dejaros guiar también por esta pieza maravillosa", en la que interpreta a Helena de Troya, "una mujer de la cual hay muchísimas versiones, pero que en este caso va a defender su verdad, su justicia".

Cristóbal Suárez, quien da voz a Taltibio, también ha incidido en la "resonancia" de la obra con "lo que está sucediendo en Gaza", de la que podrán llevarse "una reflexión muy necesaria". "No hay una sola frase que no te remita a lo que está sucediendo y al horror que estamos viviendo diariamente", ha dicho.

Recta final

El director del certamen, Jesús Cimarro, ha dado la bienvenida al elenco de Las Troyanas, obra con la que "casi sin darnos cuenta estamos llegando a la recta final del festival", y que coge el testigo de 'Memorias de Adriano', que han visto 9.080 espectadores en sus cinco representaciones la semana pasada, y que es "un montaje que quedará en los anales de este festival por la excelente interpretación" de Lluís Homar.

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha destacado la "ilusión" que irradia cada presentación de un nuevo espectáculo para el Festival de Mérida, cuya programación contribuye a que Extremadura ponga "un sello muy especial en el mundo de la cultura durante este verano".

Por su parte, el concejal de Cultura, Antonio Vélez, ha subrayado que se trata del festival de temática grecolatina "más importante a nivel nacional e internacional", y que además está "comprometido con su tiempo y pone en el espejo al mundo clásico con el actual", creando "una complicidad con el público desde ese punto de reflexión importante".