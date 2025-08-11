Confirman que la víctima de una agresión sexual en Mérida era una joven peregrina

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado este lunes que la víctima de una pregunta agresión sexual ocurrida en Mérida era una joven peregrina de 19 años, de nacionalidad extranjera, que realizaba el Camino de Santiago. Además, ha informado de que el detenido por estos hechos, un hombre de 54 años, pasará a disposición de la Autoridad judicial en las próximas horas.

En declaraciones a los medios, tras presidir la junta local de seguridad de Almendralejo, Quintana ha destacado la rapidez de la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, ya que el presunto autor de la agresión fue detenido "a las pocas horas", al tiempo que ha resaltado que Extremadura es paso de rutas como la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe, y que el 53% de quienes las recorren son mujeres, muchas de ellas viajando solas.

Campaña de prevención

En este sentido, ha recordado que este verano se ha puesto en marcha la campaña ‘No caminarás sola’, suscrita entre las comunidades autónomas de Extremadur y Castilla y León, y que persigue un 'Camino de Santiago libre de violencias machistas', como rezan los 2.000 carteles y 5.000 tarjetas que se han editado en la región para que ninguna mujer se quede sin la información que podría salvarla en caso de ser víctima de un acto violento.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de los 40 municipios por los que discurre el camino en la región están en alerta ante cualquier incidente que se produzca. También se puede llamar al 016 para casos de violencia de género, al 062 de la Guardia Civil, al 112 de emergencias y el 091 de la Policía Nacional. Asimismo, se recomienda descargar la aplicación Alertcops, que permite la geolocalización del teléfono móvil por parte de los cuerpos de seguridad.