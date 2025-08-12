El Ayuntamiento de Mérida insta a los hosteleros a no modificar los precios durante la feria

El Ayuntamiento de Mérida insta a los hosteleros a no modificar los precios de las consumiciones durante la próxima Feria de Septiembre. Esta es una de las condiciones que aparece en la información sobre los trámites y normativa que regulará la instalación de barras en la calle durante los días que dure las fiestas de la ciudad y que ha sido publicada por el consistorio.

Según se especifica en el documento, el ayuntamiento pide que para esos días no cambien los precios y, en el caso de que se ofrezcan productos típicos de la Feria, como bocadillos o pinchitos, se mantenga la misma calidad y poniendo los precios en zonas visibles de las barras. "Los industriales que participen en la Feria de Día se comprometen a no modificar los precios y calidades de su oferta habitual", señala el ayuntamiento.

En ese sentido, el concejal de Turismo, Policía Local y Movilidad Urbana Sostenible, Felipe González, ha indicado que ya se encuentra abierto el plazo de solicitud para que los establecimientos de Mérida puedan instalar barras exteriores durante la Feria.

Los interesados tendrán hasta el 22 de agosto para registrar una instancia en el ayuntamiento informando del nombre del establecimiento, los metros lineales, con un máximo de 8 metros en fachada de ocupación de las barras, el material que se sacará a la calle, así como las calles y los días que se pretende ocupar.

De esta forma, la administración local comprobará la existencia de licencia de velador vigente e iniciará los trámites necesarios para conceder la Licencia/Autorización de acuerdo con un informe de Urbanismo en el que se indican los días de duración de la ocupación y el horario a cumplir, así como el material autorizado a emplear en la calle, tales como vasos de plástico, lona uniforme para cubrir las barra o equipos.

Cabe destacar que la instalación de las barras no elimina la presencia de veladores y se puede permitir la coexistencia de las dos opciones siempre y cuando no superen el espacio autorizado en la licencia, ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Condiciones

Asimismo, para la instalación de las barras se debe cumplir una serie de condiciones. Por un lado, los industriales que ya posean tanto las licencias de veladores y las tasas del año en curso, como las de años anteriores abonadas, solo deben presentar la solicitud. Por otro lado, aquellos industriales que no tengan veladores y quieran colocar una barra deberán enviar la solicitud y, tras la revisión de la documentación, se procederá a abonar las tasas correspondientes para su autorización temporal.

De este modo, las instalaciones de barras deberán permitir en todo momento el acceso al local y/o a la propiedad del edificio, por lo que en los mostradores de la calle no se podrán instalar hornillos, calienta-tapas; barbacoas o cualquier otro instrumental que pueda desprender gases, olores o grasas.

Además, durante el periodo de concesión se deberá mantener la estética e imagen corporativa, lonas blancas o de color crudo, y, en ese sentido, solo se permitirá la instalación de carpas, toldos y sombrillas de color blanco o crudo. En el caso de que varios industriales decidan instalar toldos en espacio público común, se puede autorizar con el correspondiente informe técnico del órgano competente.

Servicios

En cuanto a los servicios que se presten, serán los propios y habituales de cada local, excepto las bebidas en la calle servidas en las barras exteriores, que se expenderán en recipientes desechables, estando prohibido el uso del vidrio en las citadas barras exteriores.

Además, los industriales serán los responsables de la limpieza de su zona de influencia, donde se instalarán papeleras y recipientes de recogidas de desechos. El incumplimiento será denunciado conforme a las Ordenanzas.

Una vez finalizado el plazo para la colocación de las barras, las vías deberán quedar libres y expeditas, debiendo responder los titulares de la licencia de los desperfectos ocasionados en el pavimento de las calzadas y aceras y retirar cualquier instalación colocada en la vía pública.

Sobre el horario de barras y veladores, se ha establecido que el domingo 31 de agosto, lunes y martes 1 y 2 de septiembre, será de 13 a 00.00 horas, el miércoles 3 de septiembre, de 13 a 01.00 horas, mientras que el jueves, viernes, sábado y domingo (4, 5, 6 y 7 de septiembre) será de 13 horas a 03:00 horas.

Por otro lado, de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de protección frente a la Contaminación Acústica, en las actividades de terrazas en la vía publica queda prohibida la instalación de equipos de reproducción /amplificación sonora, salvo en los casos expresamente autorizados.

De este modo, solo podrán poner música aquellos establecimientos que dispongan de licencia como tipo 2 y 3 de acuerdo con la ordenanza. Tampoco se podrán colocar escenarios ni se celebrarán espectáculos de animación.

Cortes de tráfico

Asimismo, en relación con los cortes en calles, estos se irán produciendo de acuerdo con las directrices y propuestas de la Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadana, en función de las barras solicitadas, su ubicación y la afluencia de público en las diferentes zonas de la ciudad. De esta forma, el tráfico será restituido a partir de las 22.00 horas en las calles que finalmente se corten, de acuerdo con el criterio de la Policía.

Finalmente, los establecimientos participantes en la Feria de Día están invitados a colaborar en la campaña contra agresiones sexistas en lugares de ocio y en periodos festivos de Mérida que se llevará a cabo desde la Delegación de Igualdad de Género. Asimismo, un año más, desde la Delegación de Limpieza Viaria, se hará de nuevo la campaña específica de reciclaje por Ecovidrio incrementándose los puntos de recogida, ha concluido el ayuntamiento.