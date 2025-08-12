Proponen a Ferrovial para acometer la reforma del Mercado de Calatrava de Mérida

Después de tres licitaciones fallidas, ya hay una propuesta en firme para la ejecución de las obras destinadas a transformar el Mercado de Calatrava en un Museo de Historia y Arqueología de la ciudad. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, la Mesa de Contratación ha propuesto como adjudicataria del contrato a la empresa Ferrovial Construcción S.A., por un importe de 3.585.104,86 euros, con los impuestos incluidos, lo que supone una reducción del 8,29% con respecto al presupuesto base de licitación.

El ayuntamiento convocó a finales de mayo un nuevo concurso para acometer este proyecto, ya que los tres anteriores habían quedado desiertos, debido a que las condiciones económicas no despertaban el interés de las empresas. Para que fuese más atractivo, el consistorio amplió en un millón de euros el último contrato, lo que consiguió que a este procedimiento se presentaran cinco ofertas: Ferrovial, Imesapi y las Uniones Temporales de Empresas formadas por Magenta-Goyprosa, Misturas-Concepto y Al Senera-RFE-Ifma.

La construcción y remodelación del edificio será financiada, con fondos europeos, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, mediante una asignación directa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. El proyecto de Museo se le adjudicó al arquitecto Ángel Hernández Espada, quien también asumirá la dirección de obra del mismo. El reto de esta iniciativa es aunar turismo, sociedad, sostenibilidad y cultura.

El proyecto

El museo plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales sobre la evolución urbanística de Mérida y los eventos históricos que la motivaron. En el centro del edificio, una gran plaza pública cubierta será uno de los focos polivalentes del museo. Completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado.

Desde esta plaza se accederá a otra sala que abordará Mérida como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la ciudad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición predilecta. Habrá piezas singulares y extraordinarias como los conjuntos de oro que vinculan a la ciudad con la capitalidad en época sueva. Se tendrá acceso también a la sala de exposiciones temporales, sala 3, que acogerá muestras de arte, arqueológicas, científicas, fotográficas, etcétera.

Las salas 4 y 5 adentrarán al visitante en el yacimiento emeritense y el proceso arqueológico, con detalles de los principales monumentos de la ciudad, los entresijos de la arqueología, la restauración. Las salas de la planta segunda acogerán las áreas de trabajo, pero también un amplio gabinete didáctico, donde grandes y pequeños puedan disfrutar de actividades lúdicas, en días de diario a través de los centros escolares o en fines de semana con la familia.

Por último, cabe indicar que la terraza del museo será otro espacio versátil con múltiples posibilidades, abierto a la ciudad. El sótano albergará el almacén donde alojar las piezas en tránsito, porque el objetivo del museo es renovar con carácter periódico su colección, gracias a las posibilidades que ofrecen las continuas excavaciones en la ciudad.