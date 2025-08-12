El juez decreta prisión para el detenido por agresión sexual a una peregrina en Mérida

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido el pasado sábado por agredir sexualmente a una peregrina que realizaba el Camino de Santiago en Mérida.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a este diario, el detenido pasó a disposición judicial el domingo y las diligencias siguen adelante por los presuntos delitos de robo con intimidación y un delito agravado de agresión sexual.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado en el parque de las Siete Sillas. La víctima, de 19 de años y nacionalidad extranjera, fue agredida por un hombre de 54 años. Afortunadamente, la descripción de las características físicas del atacante posibilitó su detención a las pocas horas, por parte de los agentes de la Policía Nacional.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó ayer la rapidez de la investigación, al tiempo que ha resaltado que Extremadura es paso de rutas como la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe, y que el 53% de quienes las recorren son mujeres, muchas de ellas viajando solas. En este sentido, recordó que este verano se ha puesto en marcha la campaña ‘No caminarás sola’.

Protección de las peregrinas

En concreto, se trata de una iniciativa suscrita entre las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León, que persigue un 'Camino de Santiago libre de violencias machistas', como rezan los 2.000 carteles y 5.000 tarjetas que se han editado en la región para que ninguna mujer se quede sin la información que podría salvarla en caso de ser víctima de un acto violento.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales de los 40 municipios por los que discurre el camino en la región están en alerta ante cualquier incidente. Las mujeres pueden llamar, si lo necesitan, al 016 (violencia de género), al 062 (Guardia Civil), al 112 (emergencias) y al 091 (Policía Nacional). También disponen de la aplicación Alertcops, que permite la geolocalización del móvil por parte de los cuerpos de seguridad