A concurso el servicio de asistencia técnica del plan que impulsa la gestión turística en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública, por un importe de 43.052 euros (impuestos incluidos), la contratación del servicio de asistencia técnica para la ejecución y justificación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) denominado 'Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente', cuyo objetivo es generar un nuevo impulso en la gestión turística de la ciudad para que sea más sostenible, resiliente y participativa.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, el Diario Oficial de Extremadur (DOE) publicó una resolución por la que se daba publicidad a un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta y el consistorio para la ejecución de este PSTD, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Recogía una asignación presupuestaria de cuatro millones de euros.

Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de agosto. El servicio que se quiere contratar contempla las tareas de gestión para el diseño de las licitaciones y contratos, control de la ejecución de los proyectos y justificación de las fases, asesoramiento de forma continuada al ayuntamiento y todos aquellos trámites administrativos relacionados con el PSTD.

Gobernanza inteligente

En esta línea, recordar que el consistorio también ha sacado recientemente a concurso público un contrato para el desarrollo de una plataforma de control integral de gobernanza inteligente para este plan de sostenibilidad turística por un importe de 300.000 euros, IVA incluido. Su finalidad es la de implantar una plataforma digital centralizada que permita integrar, analizar y visualizar los datos estratégicos de Mérida relacionados con el trurismo.

En concreto, esta nueva herramienta actuará como un sistema transversal con la capacidad de recopilar datos de diversas fuentes, como tótems turísticos, redes Wi-Fi, aplicaciones móviles, sensores ambientales o sistemas de conteo de personas. De esta forma, se obtendrán informaciones acerca del número de visitantes, la procedencia de los turistas nacionales y extranjeros, así como algunas nociones sobre movilidad y gasto asociados según su procedencia y nivel adquisitivo, entre otras cuestiones.