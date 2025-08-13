Mérida ya tiene su nuevo mapa para los turistas: bilingüe, más intuitivo y accesible

Bilingüe, más intuitivo y accesible. Estas son las principales novedades del nuevo mapa turístico de Mérida, que cuenta con un diseño moderno e intuitivo y del que se van a repartir 200.000 ejemplares entre las tres oficinas de información al visitante de la ciudad. El delegado del ramo, Felipe González, ha destacado este miércoles que se trata una herramienta que refleja el compromiso del Gobierno municipal con un turismo "de calidad, accesible, informado y culturalmente rico".

Nuevo mapa turístico de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En concreto, en esta ocasión el mapa se ha editado también en inglés para facilitar la comprensión de los turistas internacionales y cuenta con códigos QR para que el visitante pueda acceder directamente a información turística ampliada, como las aplicaciones de Visit Mérida, Mérida Accesible, Museo Nacional de Arte Romano, Plano de Extremadura, Mérida, Mérida Pet Friendly y el decálogo del Turista responsable.

En esta línea, el delegado ha resaltado la apuesta por la accesibilidad, ya que pensando también en las personas daltónicas, el mapa está diseñado con una paleta de colores adaptada y fácil de distinguir. Además, se han implementado todas las calles con plataforma única de la ciudad, "de cara a facilitar a las personas con movilidad reducida la información de las calles accesibles de Mérida”.

Más visual

Este recurso turístico no se renovaba desde hacía cinco años, por lo que era necesario llevar a cabo una actualización de su contenido. Incluye iconos visuales que representan los principales monumentos, facilitando así su identificación. "Tiene incorporadas las rutas más destacadas de la ciudad y más importantes, los principales caminos turísticos y culturales que atraviesan la ciudad, que son muchos y variados", ha señalado.

Reverso del nuevo mapa turístico de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En este sentido, se han incorporado los eventos más importantes de la ciudad como son Emérita Lúdica, el Festival Internacional de Teatro Clásico, la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, y el Stone&Muic Festival. Asimismo, recoge un apartado con los horarios de los monumentos, tanto de verano como de invierno, el enlace para adquirir las entradas en la página web del Consorcio de la Ciudad Monumental, así como el mapa de situación y los teléfonos de interés.