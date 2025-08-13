Los mayores de Mérida aprenden a usar el teléfono móvil con los más pequeños

Transfiriendo conocimientos desde pequeños. La alcaldesa de Mérida en funciones, Carmen Yáñez, visitó ayer el Hogar de Mayores Zona Sur, donde se celebró el primer taller práctico sobre el uso de los teléfonos móviles denominado 'Conectando Generaciones', con el objetivo de acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores. Contó con la participación de una decena de niños de entre 9 y 14 años, y 20 usuarios del centro.

Taller intergeneracional, en el hogar de mayores de la Zona Sur. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

El curso lo impartieron dos monitores del Campamento Urbano de Verano de Competencias Digitales, que se desarrolla en el Centro de Ocio Joven 'El Economato'. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, destacó que desde el consistorio emeritense consideran a las personas mayores como una prioridad, de ahí que durante todo el año se desarrollen "numerosas" actividades dirigidas a este sector de la población.

Consejo Local

En este sentido, la edil recordó que el ayuntamiento tiene "una herramienta muy importante" para saber qué es lo que demandan este colectivo como es el Consejo Local de las Personas Mayores. En el último que se desarrolló en junio, los mayores plantearon la posibilidad de desarrollar talleres digitales. "Qué mejor manera" de aprovechar que se están celebrando en El Economato, añadió, para utilizar esas sinergias que "permitan desarrollar esta actividad intergeneracional, entre mayores y jóvenes".

Asimismo, la delegada resaltó que "los beneficios de estos talleres son muchos", puesto que "favorecen la comunicación intergeneracional, permiten disminuir la brecha digital y promueven la inclusión social", entre otros aspectos positivos. Por último, cabe indicar que la intención del Gobierno municipal es la de llevar este taller intergeneracional durante este mes de agosto a otros centros de mayores de la ciudad.