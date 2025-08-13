Defienden la seguridad del Camino de Santiago tras la agresión sexual a una peregrina en Mérida

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata-Camino Mozárabe de Mérida muestra su repulsa por la agresión sexual sufrida por una peregrina de 19 años, de nacionalidad extranjera, que se encontraba recorriendo la Vía de la Plata, y ha trasladado que esto "nada tiene que ver" con la seguridad del Camino de Santiago. "Es un hecho execrable que lamentamos, deseando que el peso de la justicia recaiga sobre ese desalmado", señala.

El albergue de peregrinos Molino de Pancaliente de Mérida. / EL PERIÓDICO

Cabe recordar que en la noche del viernes al pasado sábado, un hombre de 54 años agredió sexualmente a una joven, en el entorno del parque de las Siete Sillas de la capital extremeña. Gracias a la descripción de las características físicas del atacante, este pudo ser detenido a las pocas horas de que se produjeran los hechos por parte de los agentes de la Policía Nacional.

En el día de ayer, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a este diario, las diligencias siguen adelante por los presuntos delitos de robo con intimidación y un delito agravado de agresión sexual.

Evitar el tramo extremeño

"En efecto, la agresión tuvo lugar en el casco urbano de la ciudad y la casualidad quiso que la chica se encontrara con el agresor, como le hubiera podido ocurrir a cualquier otra ciudadana", indica el colectivo en un comunicado. Asimismo, desde la asociación desaconsejan recorrer el tramo extremeño de la Vía de la Plata durante el mes de agosto por las altas temperaturas y, por eso, se mantiene cerrado el albergue de peregrinos Molino de Pan Caliente hasta el mes de septiembre.