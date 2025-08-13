La pasarela peatonal sobre las vías del tren de Mérida estará lista antes de finalizar el año

El nuevo paseo peatonal con carril bici que discurrirá sobre las vías del tren en Mérida estará operativo antes de finalizar el año. De esta forma lo avanzado este miércoles el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza, durante su visita a los trabajos que se están realizando en esta nueva infraestructura, que contará con una extensión de un kilómetro para unir la calle Cardero con el Camino Viejo de Mirandilla.

Montaje de la nueva pasarela peatonal de Mérida. / JUNTAEX

La visita de Maza ha coincidido con una de las actuaciones más importantes de la obra, puesto que se está finalizando el ensamblaje sobre suelo de la propia pasarela de 63 metros de longitud x 3,2 metros de ancho, que será después colocada mediante dos grandes grúas en un solo vano sin apoyos a una altura mínima de 7,5 metros sobre las vías. Esta es 100% extremeña, ya que ha sido suministrada por la empresa extremeña Indumex para que el contratista la pueda colocar en pocos días. La operación se realizará en horario nocturno, cuando no hay tráfico de trenes.

Convenio

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mérida, la Consejería de Transportes y Adif firmaron el 5 de octubre de 2022 un convenio de colaboración para la construcción de la pasarela, que permitirá mejorar a su vez la permeabilidad del trazado ferroviario a su paso por la ciudad. A tenor de este acuerdo, Adif sería el encargado de licitar y ejecutar las obras sobre los terrenos cedidos por el consistorio. Por su parte, el Gobierno debería pagar el 100% de los costes derivados de las actuaciones.

Vigas de la nueva infraestructura. / JUNTAEX

En diciembre de 2023, Adif adjudicó la ejecución de las intervenciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Cotodisa y Sebastián Sevilla por 2'3 millones de euros, que el Ejecutivo autonómico sufraga con cargo los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. En concreto, la entidad adjudicataria contaba con un plazo de ejecución de los trabajos de 12 meses y el proyecto tendría que haber finalizado en 2024.

Movilidad

En su intervención, Maza ha destacado que con esta estructura se consigue mejorar la accesibilidad desde la parte Norte al centro de la ciudad, evitando rodeos y trayectos peligrosos, así como fomentar la intermodalidad entre los usuarios del tren con la movilidad activa. Cabe destacar también la conexión del carril bici con el III Milenio, principal zona administrativa de la Junta, donde están ubicados los Juzgados y la comisaría de Policía Nacional.