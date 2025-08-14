Estos son los artistas que actuarán en la Feria de Mérida

Continúan los preparativos para la Feria de Mérida. La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha presentado un avance de actuaciones musicales que van a llevarse a cabo de manera gratuita en la Plaza de España y en la Caseta Municipal durante los días de feria. Una propuesta destinada a todos los públicos "pero pensada especialmente para la población más joven, que es una demanda que nos vienen haciendo en los últimos tiempos".

La programación arrancará el miércoles 3 de septiembre a las 22 horas con el concierto de la cantante, compositora y productora española Vicco, que saltó a la fama tras su participación en el Benidorm Fest 2023 con su conocido tema 'Nochentera', y en el que el público podrá disfrutar de sus últimos éxitos.

El día 4 de septiembre a las 21 horas tendrá lugar una propuesta "muy extremeña", comenzando con la artista Cecilia Zango. Esta cantante, violinista, guitarrista, musicóloga y compositora, destaca la edil de Festejos, "entrelaza sus raíces extremeñas con la música del mundo y el género urbano".

Más tarde, a las 22.15 horas actuará "el grupo estrella", Sanguijuelas del Guadiana, quienes están teniendo "una trayectoria magnífica", subraya la delegada. Esta agrupación musical, originario de Casas de Don Pedro, se formó cuando eran jóvenes, explica, y su música refleja sus experiencias en la vida rural, combinando lo rural y lo contemporáneo, la música juvenil y la tradición. Han lanzado su álbum titulado 'La Rebolá', que presenta una línea de tiempo desde la infancia hasta la adultez, incluyendo temas de rock and roll y elementos electrónicos.

En cuanto al viernes 5, la propuesta musical es el grupo flamenco 'A bailar por rumbas', una agrupación de gran formato con 10 músicos en el escenario “con repertorio fresquito y cañero que hará bailar a cualquier persona que esté en la plaza disfrutando”, detalla la edil.

Más propuestas

Por otro lado, los más adultos también podrán disfrutar con la celebración de la Gran Fiesta Super EGB que, según Aragoneses, “más que una fiesta es una experiencia inolvidable, desde las 7 de la tarde, con más de 5 horas de la década de los 90 a los 2000". La edil también ha recordado el concierto del grupo Derbi Motoreta´s Burrito Kachimbaque, que tendrá lugar el día 8 en el Teatro Romano, "que complementa esa programación".

Por otra parte, la delegada ha pasado a desgranar el programa de actuaciones que se llevarán a cabo en la Caseta Municipal todos los días de la feria con diferentes orquestas como el Trío Sabor, Trío Sensaciones, Quinteto Marabara, Dúo bodebil, Orquesta Nueva Onda, Orquesta Pasiones, El Trío Corazón.

Programa de actuaciones de la Caseta Municipal en la Feria de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Ha destacado, igualmente, el XXVI Festival Autonómico de Folklore 'Bonifacio Gil' en la Caseta Municipal el 5 de septiembre a las 22.30 horas con la actuación de la Asociación de Folklore 'Virgen de la Soledad', el Grupo de Coros y Danzas 'El Escaramujo' de Garrovillas de Alconetar y la Asociación Folklórica Nuestra Señora de La Antigua.

Por último, ha informado de que en el Paseo de Roma, desde el jueves hasta el sábado a partir de las 18 horas, actuarán diferentes DJs del panorama local y extremeño que "estarán dinamizando aquel entorno que se habilita para los más jóvenes.