Isabel Ordaz personifica en Mérida el dolor de ‘Las Troyanas’ con «Gaza en la cabeza»

Un grito contra la conquista. Una reflexión sobre las consecuencias de la guerra que encuentra su reflejo en la actualidad de Gaza. Isabel Ordaz encarnó el sufrimiento de ‘Las Troyanas’ en su estreno anoche sobre las tablas del Teatro Romano.

A partir del texto original de Eurípides, su directora, Carlota Ferrer, y la misma Ordaz adaptan este texto «irritantemente contemporáneo» que indaga en la realidad deshumanizada de los conflictos bélicos como una advertencia: detrás de la victoria, son las mujeres y sus hijos los que sufren el cruel destino que les espera.

Enmarcado en la 71ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, este montaje permanecerá en cartel hasta el domingo 17 de agosto. Junto a Ordaz, Mina el Hammami, Cristóbal Suárez, María Vázquez, Esther Ortega, Abel de la Fuente, Selam Ortega y Carlos Beluga completan el elenco de esta coproducción del propio Festival con Producciones Come y Calla.

En la presentación de este espectáculo, Ordaz subrayó que trata sobre «las víctimas, y no sobre los héroes». «Eurípides no quiere héroes, quiere víctimas, y de eso trata la función. Los héroes vendrán y son el cimiento de nuestra civilización de alguna manera, pero es la voz de la víctima y, evidentemente, la voz de la mujer», destacó.

La cruel realidad

Asimismo, la actriz también aseguró que «tiene a las madres de Gaza en la cabeza» durante cada ensayo, hasta el punto de tener que «dejar de ver las noticias» sobre una actualidad «que nos rompe cada día». Interpreta a la protagonista de la obra, Hécuba, reina de Troya cuando cayó en las manos de los griegos. Un personaje en el que encarna el ‘pathos’, el dolor en griego, y que, considera, «solo se puede gestar en el teatro».

«Los informativos informan, la literatura narra, pero esa encarnación del dolor, ese lamento permanente que tan bien conocían los griegos, es lo que pretende esta función», indicó. Por su parte, Mina el Hammami, en el papel de Helena de Troya, y Cristóbal Suárez, quien interpreta a Taltibio, también incidieron en la «reflexión» a la que invita este espectáculo teatral sobre el «horror que está sucediendo en la franja de Gaza».

Escrita en el siglo V a. C., este texto de Eurípides ha sido capaz de trascender en la historia. Tras la guerra, mientras Troya arde en llamas, todas las mujeres capturadas pasarán a ser esclavas de los vencedores griegos. La tragedia emerge cuando, a pesar de que su fortuna sea irreversible y su dolor inevitable, muestran una resistencia ante la adversidad que no impide, sin embargo, el nacimiento de un deseo de venganza.