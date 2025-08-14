El Museo Romano de Mérida cierra la segunda planta "hasta nuevo aviso" por la ola de calor

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha procedido al cierre permanente de su segunda planta "hasta nuevo aviso" con motivo de la ola de calor. "Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas pero velamos por la salud y bienestar de los visitantes y trabajadores", indica en una entrada en sus redes sociales. Además, también se ha procedido a cancelar la actividad 'Los jueves del Museo', que llevan a cabo voluntarios culturales.

Aunque la segunda planta no se puede visitar, el Museo permanece abierto con entrada gratuita hasta las 22 horas. El 15 de agosto, el horario será de 10 a 20 horas, el 16 de agosto, de 9.30 a 20 y el día 17, de 10 a 15 horas. También permanece abierta la colección visigoda.

Ola de calor

Cabe recordar que Mérida es una de las localidades que está registrando las temperaturas más elevadas dentro de la ola de calor que está azotando la Península. De hecho, para este jueves se prevén cerca de 44 grados en las Vegas del Guadiana.

Aun así, el cierre ha llamado la atención de los visitantes, puesto que el Museo Romano se sometió el año 2023 a unas obras de mejora de la climatización, por un presupuesto de 1,13 millones de euros. En paralelo a estos trabajos, el Ministerio de Cultura acometió otras actuaciones, como la instalación eléctrica de la biblioteca, la reparación de la cubierta de grava, la renovación de los aseos de la planta sótano y la reparación de la pasarela de acceso a la cripta.