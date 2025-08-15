Por Mérida denuncia la seguridad de las naves en El Prado tras el incendio

El grupo municipal Por Mérida denunció ayer la situación de «vulnerabilidad» en la que se encuentra el Polígono El Prado y exigieron al ayuntamiento la adopción inmediata de medidas de protección, así como un análisis en profundidad de los riesgos y vulnerabilidades de toda la zona industrial, según indicaron en un comunicado.

En concreto, la formación reclamó la revisión urgente de los hidrantes y medios de extinción para garantizar su operatividad en caso de emergencia, así como de las licencias de actividad para confirmar que todas las empresas cumplen con las medidas de seguridad industrial exigidas por la normativa.

Además, pidió un análisis exhaustivo de riesgos que identifique puntos críticos y naves con materiales peligrosos o inflamables, la actualización y refuerzo de los protocolos de emergencia, asegurando su correcto funcionamiento y su cumplimiento estricto por parte de empresas y autoridades.

También demandó la convocatoria urgente de la Directiva de la Entidad de Conservación de ‘El Prado’, como entidad tutelar de dicho órgano. «El Polígono ‘El Prado’ es un motor económico de la ciudad, pero no puede funcionar sobre una base de inseguridad. Las medidas deben ser reales, preventivas y continuas, no reactivas y temporales», insistió la formación.

Ya trasladaron las quejas

Asimismo, recordó que en el último Pleno ya preguntaron por el estado de los hidrantes, advirtiendo que «en muchas naves la única agua disponible está en los lavabos, y otras carecen incluso de eso». En ese sentido, el Grupo Municipal anunció que llevará al próximo Pleno una Proposición para que se realice un estudio de seguridad, que el Ayuntamiento se comprometa a un calendario concreto de inspecciones, revisiones de licencias y actuaciones preventivas, y la convocatoria de la Junta Directiva de la Entidad de Conservación de El Prado.

El incendio

El pasado mes de junio un incendio afectó a dos naves del polígono industrial El Prado de Mérida, próximas a una gasolinera. Según pudo saber este diario, el fuego se originó ayer en torno a las 19.30 horas. Un bombero tuvo que ser atendido por las asistencias sanitarias por inhalación de humo y aunque no se produjeron daños personales de gravedad, aunque sí registraron importantes pérdidas materiales.

En concreto, el incendio afectó a las instalaciones de la empresa de plásticos Filmaex, así como a Reciclajes Mérida y Otros Servicios. También se vieron afectados varios vehículos de la flota de Correos Express.

Asimismo, cabe destacar que la espectacular columna de humo negro provocada por el fuego alertó a numerosos ciudadanos de Mérida y de los municipios próximos a la capital extremeña. En la zona también trabajaron efectivos de la Policía Nacional y Policía Local, que acordonaron parte del perímetro para evitar el paso.