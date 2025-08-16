En las Méridas del Mundo, hasta mañana domingo
Los artesanos de Mérida muestran sus artículos al público en un nuevo mercado
Exponen una amplia variedad de productos hechos a mano y hoy se desarrollará un taller de capoeira
Una nueva edición del mercado de artesanía ‘A mano sin prisas’ arrancó el pasado jueves en la plaza de las Méridas del Mundo y finalizará mañana domingo. Organizado por la asociación del mismo nombre, esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Badajoz y Fademur Extremadura. En este evento, que representa una oportunidad única para descubrir la artesanía de Extremadura y de otras regiones, se pueden encontrar productos como cosmética natural, ilustración, mosaicos, figuras de madera, pokeballs, textil y joyería, entre otros productos artesanos.
Además de la exposición y venta de artículos, el día de la inauguración se desarrolló en el mercado el taller Música en Familia, impartido por la musicoterapeuta Gloria Jaramillo. En la jornada de hoy, a las 21 horas, se impartirá un taller de capoeira a cargo de la Asociación de Capoeira Malembe, una entidad educativa, deportiva y cultural que desarrolla clases, proyectos y programas sociales en Mérida, Badajoz y Lisboa, con el objetivo de transmitir los valores del arte, a través del aprendizaje y la musicalidad con instrumentos típicos, así como con acrobacia y canto para promover la diversión e integración de niños, jóvenes y adultos.
Horario de apertura
Asimismo, este mercado de artesanía es una excelente oportunidad para que toda la ciudadanía emeritense y los que están visitando la capital extremeña puedan disfrutar del talento local, apoyar la creación artesana y las tradiciones, y participar en los diferentes talleres y actividades propuestos. Por último, indicar que el horario de apertura para hoy será de 10 a 14 y de 20 a 1,00 horas; y mañana, de 10 a 14 horas.
