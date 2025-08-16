Los artesanos de Mérida muestran sus artículos al público en un nuevo mercado

Una nueva edición del mercado de artesanía ‘A mano sin prisas’ arrancó el pasado jueves en la plaza de las Méridas del Mundo y finalizará mañana domingo. Organizado por la asociación del mismo nombre, esta iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, la Diputación de Badajoz y Fademur Extremadura. En este evento, que representa una oportunidad única para descubrir la artesanía de Extremadura y de otras regiones, se pueden encontrar productos como cosmética natural, ilustración, mosaicos, figuras de madera, pokeballs, textil y joyería, entre otros productos artesanos.

Además de la exposición y venta de artículos, el día de la inauguración se desarrolló en el mercado el taller Música en Familia, impartido por la musicoterapeuta Gloria Jaramillo. En la jornada de hoy, a las 21 horas, se impartirá un taller de capoeira a cargo de la Asociación de Capoeira Malembe, una entidad educativa, deportiva y cultural que desarrolla clases, proyectos y programas sociales en Mérida, Badajoz y Lisboa, con el objetivo de transmitir los valores del arte, a través del aprendizaje y la musicalidad con instrumentos típicos, así como con acrobacia y canto para promover la diversión e integración de niños, jóvenes y adultos.

Horario de apertura

Asimismo, este mercado de artesanía es una excelente oportunidad para que toda la ciudadanía emeritense y los que están visitando la capital extremeña puedan disfrutar del talento local, apoyar la creación artesana y las tradiciones, y participar en los diferentes talleres y actividades propuestos. Por último, indicar que el horario de apertura para hoy será de 10 a 14 y de 20 a 1,00 horas; y mañana, de 10 a 14 horas.