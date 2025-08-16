María Limones, el placer helado del verano en Mérida

Con las altas temperaturas que están azotando con fuerza a Mérida este agosto, desde luego hay un producto que nunca puede faltar: el helado. Ya sea de sabores clásicos como el chocolate, la vainilla o la fresa, con la frescura del limón, el coco y el mango o más atrevidos y en tendencia con pistacho, kinder bueno o crema catalana, este verdadero manjar es seña de identidad del verano. Y eso, en María Limones, lo saben muy bien.

En pleno centro de la ciudad, en concreto en la concurrida calle Santa Eulalia, esta heladería consigue llamar la atención de todo aquel que pasa por delante de su cartel. Su propietario, Alejandro González, abrió este establecimiento en la capital autonómica en Semana Santa de 2024, sumándola así a sus locales del sur de España en Sevilla, La Antilla, Islantilla, Isla Canela y Utrera. Las buenas temperaturas, la afluencia de turistas, la oferta de ocio y restauración fueron los motivos que lo llevaron a instalar su negocio familiar en Mérida.

Heladería María Limones, en la calle Santa Eulalia de Mérida. / Javier Cintas

«Era una ubicación que conocíamos, que siempre nos había gustado mucho y cuando surgió la oportunidad aquí vinimos, porque nos parecía que podía ser interesante. Además, es un proyecto muy bonito traer aquí nuestra forma de concebir la heladería, que es puramente artesanal», explica. Y, desde luego, su idea no estaba para nada desencaminada, puesto que, a pesar de que su apertura no haya cumplido más de un año y medio, González subraya que ya cuentan con una clientela «bastante fidelizada», tanto por parte de los propios vecinos de Mérida como de los turistas que la visitan, atraídos también por las múltiples actividades que celebra la ciudad, como el Festival de Teatro Clásico, Emérita Lúdica o el Carnaval.

Durante todo el año

Por otro lado, aunque este verano la capital extremeña ha alcanzado cifras de temperatura históricas, ni el calor es capaz de frenar las ventas. «Depende del día, pero estamos en una temporada buena porque, aunque hace calor a mediodía, en cuanto baja un poco sale todo el mundo a dar su paseo y el helado es un imprescindible». Asimismo, el empresario asegura que al estar abiertos durante todo el año, incluso en estaciones de menos calor, siguen obteniendo una buena cantidad de personas, ya que han roto esa «estacionalidad» y se mantienen «fieles a María Limones en otoño o invierno».

Heladería María Limones en Mérida. / Javier Cintas

En ese sentido, señala que el perfil del cliente es heterogéneo y, aunque suelen acudir las familias con los niños, estos últimos incluso han tomado la iniciativa de acudir a María Limones y llevarse su helado. «Hay niños que vienen solos, otros que llegan con toda su familia a elegir su helado favorito, también acuden parejas... La clientela es variada, pero en general somos una heladería bastante familiar», sostiene.

En cuanto a los sabores, su gama de frutas, con el limón, el mango o la fresa, es la verdadera triunfadora entre los clientes, además de que no tiene lactosa. «Lo hacemos todo con productos naturales que son de gran calidad», resalta. También se decantan por el chocolate y los frutos secos, especialmente la combinación de chocolate blanco con pistacho, y destaca las preferencias de su público más sénior, que es «muy de turrón, por lo que estamos siempre reponiéndolo».