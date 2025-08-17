Mérida disfruta del verano: fin de fiesta por todo lo alto en Proserpina

Llega el verano y la barriada de Proserpina de Merida brilla con luz propia durante sus tan ansiadas fiestas, y no es para menos. Desde el pasado lunes, los vecinos han podido disfrutar de una amplia programación de actividades y eventos a gusto de todos, que ha incluido torneos de ajedrez, petanca o parchís, una observación de lluvia de estrellas, talleres para niños hasta rutas en kayak, piragua o paddle surf. Una auténtica celebración con la que la ciudad culmina el recorrido de la Semana Cultural en todos sus barrios.

La jornada de ayer arrancó bien temprano, a las 9.30 horas, con una ruta en bicicleta a la que le siguió una gincana infantil en la que se obsequió un regalo para todos los participantes. Más tarde, como no es de extrañar en la región, se llevó a cabo un concurso de tortilla, gazpacho y empanadas, con un premio al mejor de cada categorías. Además, durante el mediodía la Cantina Sanguino abrió sus puertas para que tanto vecinos como visitantes pudieran disfrutar de su deliciosa comida.

Homenaje

Ya entrada la noche, a las 22 horas, llegó el momento más esperado del día: la entrega de la placa conmemorativa ‘Charquero de Honor 2025’ a Fernando Delgado González, el cronista oficial de la ciudad. Aún así, los vecinos tenían ganas de más, y la fiesta continuó con la actuación de la Academia de baile flamenco de Vanesa Blanco y, más tarde, con el espectáculo drag queen a cargo de Drag Illusion y Pamela Cremme. La velada culminó, finalmente, con un ‘karaoke charquero’ al más puro estilo de Proserpina.

Por su parte, la jornada de hoy pondrá el broche de oro que se merece esta ‘Semana Cultural’ con unos churros con chocolate para empezar bien la mañana y así ir bien preparados para disfrutar a las 11.00 horas de atracciones hinchables y juegos de agua. La diversión estará asegurada a las 13 horas con la fiesta de la espuma, en la que también se entregarán regalos para todos los participantes. Por último, cuando llegue el mediodía, la fiesta culminará con la degustación de una paella de convivencia y la entrega de trofeos.