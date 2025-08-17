Feria del Emigrante
Melody pone a bailar y saltar a Calamonte con 'Esa diva', 'El baile del gorila' y 'De pata negra'
La artista andaluza actuó ante un gran número de personas reunidas en la plaza de España
Melody y su banda pusieron todo su empeño en mover a los espectadores que se dieron cita este pasado viernes por la noche en Calamonte. La andaluza no defraudó con su actuación y el público disfrutó con el espectáculo. La energía y el ritmo de su música se convirtieron en elementos claves con los que la cantante, ganadora del Benidorm Fest y la artista que representó este año a nuestro país en Eurovisión con la canción 'Esa diva', puso a bailar y a saltar al gran número de gente que se congregó en la plaza de España. Desde el primer minuto, la joven demostró que es capaz de llegar a personas de todas las edades.
Letras de las canciones
Tampoco faltaron sus grandes clásicos, por los que todos esperaron y que fueron coreados por los asistentes, que demostraron conocerse las letras de canciones como 'El baile del gorila' o 'De pata negra'. La visita de Melody se enmarcó dentro de la Feria del Emigrante. Sus seguidores tuvieron la oportunidad de revivir los momentos más célebres de su carrera musical.
