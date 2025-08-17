Mérida registra el mínimo histórico de parados en los últimos 25 años

Mínimo histórico. Mérida ha registrado las cifras más bajas de desempleados, pese al incremento de la población. En julio, la ciudad contaba con un total de 4.552 personas inscritas como demandantes de empleo, según los datos publicados el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que supone un descenso de 77 personas (-1,7%) respecto al mes de junio, y que se traduce en «el mejor dato de toda la serie histórica», indicó el portavoz municipal, Julio César Fuster, quien afirmó que hay que remontarse casi a 25 años atrás para encontrar unos datos parecidos.

En ese sentido, Fuster señaló que estas cifras son consecuencia de las políticas públicas y del «esfuerzo económico» de las empresas de Mérida, en un contexto en el que, además, la ciudad viene ganando población en los últimos años. «Tenemos menos tasas de desempleo aumentando la población y esto es un dato importante a tener en cuenta», apostilló el edil.

Empresas y políticas públicas

Por otro lado, también agradeció a las empresas, que son las que «se esfuerzan y generan economía y empleo». «No es un mérito propio de este ayuntamiento como parece que en otras administraciones se arrogan, en ningún caso», manifestó.

Igualmente, destacó la apuesta del Gobierno de España por la reforma laboral, ya que desde su aprobación «sin duda alguna y de forma objetiva, el paro y la calidad del empleo han mejorado por una parte y el paro ha descendido por otra», afirmó. También resaltó las políticas públicas de empleo impulsadas por el propio ayuntamiento, que «ayudan a reducir el paro en la ciudad».

Oferta de empleo

Al respecto cabe mencionar que el consistorio emeritense ofertará 21 plazas de empleo público, cuya convocatoria se espera que salga para mediados de septiembre. En concreto, las plazas son de técnico superior de Administración general, letrados asesores, arquitecto, técnico superior o grado en ciencias de la actividad física y deporte, técnico superior de Formación y Empleo, veterinario e historiador.

En cuanto a técnicos medios, la oferta es para turismo, sistema y redes, educación social, graduado universitario en enfermería y técnico medio de Administración general. También habrá puestos disponibles de técnico o grado superior de mantenimiento de edificios e instalaciones, auxiliar de veterinaria y conserje sepulturero.