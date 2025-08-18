El Ayuntamiento de Mérida invertirá 116.500 euros en renovar la emisora municipal

El Ayuntamiento de Mérida va a modernizar la equipación tecnológica de la emisora municipal, Radio Forum, que no ha sido renovada desde hace años y presenta continuas averías por desgaste. A ello se une la imposibilidad de adaptar los contenidos a los nuevos entornos digitales, «comprometiendo seriamente la capacidad de la emisora para prestar un servicio público de calidad».

La licitación se ha publicado ya en la Plataforma de Contrataciones del Estado, con un presupuesto de 116.500 euros y plazo de presentación de ofertas hasta el 1 de septiembre. «Entendemos la comunicación pública como un pilar fundamental de la democracia local, la participación ciudadana y la transparencia institucional», destaca al respecto la delegada de Participación Ciudadana, Silvia Fernández.

Recursos actualizados

Al no poder acceder a los recursos informativos actualizados, la radio municipal ve limitada la producción y emisión de contenidos, lo que dificulta tanto la labor diaria del equipo profesional como la interacción directa con la ciudadanía. Por ello, según explica Fernández, esta actuación «no es solo una cuestión de eficiencia técnica, sino una apuesta decidida por una ciudad más conectada, informada y participativa».

Con la renovación de los equipos, otro de los objetivos que se persigue «a corto plazo» es recuperar Radio Forum como espacio en el que los emeritenses puedan desarrollar sus iniciativas radiofónicas, «como en los inicios de la emisora». Igualmente, se ofrecerá de espacio de prácticas para universitarios y alumnos de FP.

Tecnificación

La tecnificación incluye la reforma total del control de la emisora con nuevo mezclador digital, y equipos auxiliares, mobiliario tanto para el control y el locutorio, microfonía, nuevos equipos de sonido, informatización de la emisora, así como un sistema visual radio con cámaras y equipos.