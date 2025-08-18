El humo de los graves incendios de Cáceres tiñen de grisáceo el cielo de Mérida

Buena parte de la mañana y unas cuantas horas de la tarde de este lunes, 18 de agosto, el cielo de Mérida se ha teñido de color grisáceo debido a los graves incendios forestales procedentes de la provincia de Cáceres. La estampa ha sido muy comentada entre los vecinos emeritenses. Por desgracia, desde hace unos días el cielo de la capital extremeña no resplandece con el color azul propio de los días soleados de este mes del año, sino que parecía más bien que iba a caer una tormenta veraniga.

Conatos habituales

Asimismo se ha podido percibir el olor a quemado en la ciudad. Algunos residentes se preguntaban si la nube de humo que ha sobrevolado la localidad se podría deber a un nuevo incendio cerca de la capital regional. La respuesta, afortunadamente, es muy clara: la agencia EFE ha informado de que este fenómeno, que puede observarse en varios lugares de la provincia de Badajoz proviene de los mencionados fuegos, según les ha explicado el jefe de bomberos del CEPI de Villafranca de los Barros y Hornachos, José Joaquín Castro. Además, el bombero ha indicado que únicamente se han producido pequeños conatos habituales en la zona y que el humo procede de los fuegos de Cáceres, ya que las condiciones de viento, presión y temperatura han provocado que la humareda se desplace hacia Mérida registrando "mayor intensidad".