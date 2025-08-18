Las matronas del Hospital de Mérida podrán atender en planta a partir de octubre

Las matronas del Hospital de Mérida podrán comenzar a desarrollar sus funciones en planta, a partir del próximo mes de octubre, en coordinación con la Dirección de Enfermería. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales trasladan a este diario que el pasado mes de julio se celebró una reunión entre la Gerencia del centro hospitalario emeritense y el colectivo de matronas, en la que se abordó esta cuestión, tal y como estas profesionales habían reclamado.

En este encuentro, también se les informó de que actualmente no existen puestos estructurales de matrona en la planta de obstetricia, aunque podrán trabajar junto con la plantilla de enfermería en lo que consideren funciones propias. «Estas condiciones fueron aceptadas por el colectivo», aseguran.

La Asociación Profesional de Matronas de Extremadura había demandado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que estas pudieran acompañar a las madres a lo largo de todo el proceso de ingreso de las mujeres que van a pasar por un parto, tanto en el Hospital de Mérida y como en el Don Benito-Villanueva de la Serena, al igual que se hace en otros hospitales de la región como Cáceres y Badajoz.

Parto por cesárea acompañado

El hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres es el único de Extremadura que permite el parto por cesárea acompañado, es decir, con la posibilidad de que el padre del bebé u otro familiar cercano de la mujer pueda entrar en el quirófano durante la intervención. La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, anunció el pasado mes de abril que esta práctica, que se puso en marcha en hospital cacereño en 2022, se extendería a todos los centros hospitalarios públicos de la región, aunque no ofreció fechas.

Cabe destacar que el programa ‘Cesárea humanizada’, además de posibilitar el acompañamiento de la madre durante todo el proceso, contemplaba otras medidas como la posibilidad de realizar el contacto piel con piel inmediatamente después del nacimiento en el quirófano, donde se intenta crear un ambiente tranquilo durante la intervención. De momento, y según señalan desde la consejería, sigue sin haber fecha para que el parto acompañado sea una realidad en el centro hospitalario emeritense.

«Para humanizar hay que hacerlo antes, durante y después del parto. Antes, si esa mujer está ingresada en el hospital, durante, algo que está asegurado porque en paritorio estamos las matronas, pero después no está asegurado porque en planta no hay matronas en estos lugares», sostiene la secretaria de la asociación, Juani Cordón. «Consideramos que es un lugar donde debemos estar nosotras, porque es nuestra competencia, ya que hay hospitales como Mérida donde hay embarazadas y puérperas, es decir, mujeres que ya han parido juntas», apostilla.

Cunas térmicas

Por otra parte, indicar que la Gerencia del Área de Salud de Mérida ha sacado a licitación pública un contrato para la adquisición de tres cunas térmicas de reanimación neonatal destinadas al paritorio del Servicio de Pediatría del Hospital de Mérida. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el presupuesto base asciende a 109.000 euros, con los impuestos incluidos.

En concreto, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 19 de agosto. La empresa adjudicataria se encargará de todos los factores que intervengan en el proceso de instalación hasta el pleno funcionamiento del equipo con todos los controles, pruebas, y verificaciones de forma satisfactoria para usuarios y diferentes responsables del servicio.