Intento de estafa: no hagas caso a este correo electrónico de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Mérida

Nadie está a salvo de una ciberestafa. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida (AFAM) ha denunciado esta mañana ante la Policía Nacional un intento de fraude detectado en los últimos días basado en la suplantación del correo electrónico corporativo del colectivo. Concretamente, los timadores utilizaban el nombre de la presidenta de AFAM, María Jesús García, para que el receptor del mail no desconfiase del engaño. De esta forma, las víctimas reciben información en tres correos y en uno de ellos se informa que la propia María Jesús García tiene un "cáncer colorrectal avanzado". Así, los delincuentes piden que les hagan el siguiente favor: "Comprar cinco tarjetas Apple o iTunes valoradas cada una en 100 euros" para enviárselas a través de una foto con los códigos y, de ese modo, manipular a la gente con las falsas circunstancias de salud que vive la responsable de la asociación, haciéndoles caer en el timo y diciendo que en los próximos días "recibirán una transferencia", según ha podido saber este periódico.

Cuidado con estos mensajes. / El Periódico Extremadura

Spoofing

Para evitar este tipo de estafas desde la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de la capital extremeña recuerdan que "nunca se usa correo electrónico para solucionar temas personales". Este tipo de engaños podía estar relacionada con una práctica asociada a la ciberdelincuencia, nombrada con el térimo de "spoofing", que consiste en que los ladrones informáticos finge ser alguien de confianza para manipular a las víctimas y llevar a cabo el timo.