"No nos dejan trabajar, nos quieren invisibles", replican los artesanos de la feria de Mérida

La exclusión de diferentes puestos de bisutería en el recinto ferial de la capital extremeña de cara a las próximas ferias ha causado indignación en el sector de los artesanos y se han manifestado esta mañana por las calles del centro. Ya habían advertido el pasado año de que su emplazamiento en las instalaciones no era el mejor al estar lleno de gravilla y mucha gente no podía acceder a los tenderetes (discapacitados, padres con el carrito de sus bebés, entre otros). Por ello, el colectivo planteó la posibilidad al Ayuntamiento de Mérida de colocarlos en otro enclave del mencionado espacio, pero su propuesta no fue aceptada y este año se han llevado la sorpresa de que no han contado con estos trabajadores para que pudieran vender sus productos. "Los artesanos no comprendemos las represalias del alcalde por unas quejas justificadas, no pedimos tanto, solamente queremos dialogar y que nos dejen trabajar. Todos han sido trabas y excusas al asegurarnos que no hay un terreno adecuado para nosotros", ha lamentado Amir Charo, una de las personas perjudicadas.

Imagen de los manifestantes. / Alberto Manzano

42 afectados

Ante la falta de soluciones han alzado la voz en la plaza de España y han pedido una reunión con Antonio Rodríguez Osuna. Los afectados, además, han asegurado que "las ferias son nuestro medio de vida. Somos autónomos, legales y también pagamos los impuestos. Y aun así, nos dejan fuera. Nos quieren silenciar, nos quieren invisibles, pero no vamos a callar". Finalmente, Amir Charo ha señalado que "somos un total de 42 personas afectadas y esperemos que nos den una alternativa".