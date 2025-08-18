Pepón Nieto y Mérida, a por la penúltima para coronar su Clásico

Un ratito de diversión y alegría llega al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en su recta final con la penúltima obra del evento, 'Los hermanos' es una interesante comedia con música en directo que promete muchas risas y que a su vez abordará distintos modelos de educación, con Pepón Nieto, Eva Isanta y Cristina Medina entre su elenco. La gente podrá disfrutar de la función desde este miércoles hasta el próximo domingo. La representación ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por parte de su equipo artístico y reparto, acompañados por el director del Festival, Jesús Cimarro, y autoridades políticas regionales y locales. "Hemos tratado de sacar el humor que hacía reír hace 2.000 años y que haga reír hoy en día", ha expuesto el director del montaje, Chiqui Carabante. Para ello, se ha montado una compañía con la coproducción del certamen emeritense y GNP Producciones, un "grupo cohesionado" que está "deseando enseñar" el resultado final.

Demesa y Micciona

Todo ello con los personajes de Demesa y Micciona, interpretadas por Cristina Medina y Eva Isanta, dos viejas hermanas de temperamento muy diferente: mientras que la primera es una madre muy estricta y preocupada por sus dos hijos, Esquino y Ctesifonte, la segunda es un solterona jovial y permisiva, que ha adoptado a uno de sus sobrinos, concretamente a Esquino, según reza el resumen de la obra. Ambos hermanos hacen algo que "no deberían" y que ocultan a su madre, situación donde viene "todo el enredo", ha expresado la intérprete Cristina Medina, "deseosa" de pisar la escena. Según ha explicado su director, otra de las madres Eva Isanta, que no ha podido acudir a la presentación de la representación tras hacerse "un poco de daño en el gemelo", pues la obra es "muy física", hará su papel "con muletas, pero igual de divertida" sobre el escenario.

Dos papeles

En su quinta ocasión en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Pepón Nieto interpreta dos papeles en esta función: el criado pícaro Siro y el presentador o narrador, personajes que trata de diferenciar en escena en una función que "gustará mucho". Asimismo, Belén Ponce de León (intérprete de Pánfila) se ha mostrado "muy feliz" de acudir a la capital extremeña y ha prometido risas en una historia que habla de educación, madres y celos y en la que, "curiosamente", no hay padres.

Banda de vodevil

Jasio Velasco y Falín Galán, quienes dan vida a los dos hermanos Ctesifonte y Esquino, respectivamente, también son los responsables de la música en directo y de convertir el elenco en una banda de vodevil que "venimos a contar la historia", un "reto", puesto que para la mayoría es su primera vez con un instrumento dentro de un grupo musical. La parte más dramática es responsabilidad del actor Josu Eguskiza, quien también firma la adaptación, pues interpreta a Geta, un esclavo peculiar con una trama de amor "preciosa", así como a un proxeneta cuya trama es la parte de más tragedia de la penúltima representación.

Suscríbete para seguir leyendo