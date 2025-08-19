Un ciclista de 73 años muere en el acto tras ser arrollado por un todoterreno en Torremejía

Un hombre de 73 años murió en el acto este pasado lunes al filo de las 12.35 horas tras ser arrollado por un todoterreno en Torremejía. El varón circulaba en su bicicleta por la carretera nacional 630, en el kilómetro 642, en dirección hacia el citado pueblo. La persona fallecida es vecina de la localidad y acostumbraba a salir con su bici para ir al campo, según han confirmado a este periódico fuentes de la Guardia Civil. Por el momento, todavía no se conocen más datos sobre lo que ocurrió y se desconocen las causas que provocaron el trágico suceso. La Benemérita de Mérida está investigando los hechos y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.

Segundo atropello mortal

Se trata del segundo atropello mortal a un ciclista en la comunidad autónoma en apenas una semana, pues en la madrugada del pasado miércoles perdía la vida otro hombre, de 64 años, cuando se dirigía hacia la localidad de Casar de Cáceres en bicicleta por la carretera CC-323 y donde el conductor del vehículo se dio a la fuga tras el siniestro. Un día después, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 32 años al que se atribuyen la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, otro de abandono del lugar del accidente y un tercer delito por conducir bajo la influencia de drogas.