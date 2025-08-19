Loterías y apuestas
José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida
Vende en su puesto de la plaza de España nueve cupones del Cupón Extra de Verano que resultan premiados con 40.000 euros cada uno de ellos
"Es una alegría tremenda repartir un premio de estas características". José Luis Aragonés Márquez, vendedor de la ONCE desde hace solamente cinco meses y ubicado en la céntrica plaza de España, no puede ocultar estos días su inmensa satisfacción por haber llevado la suerte a la capital extremeña. Y es que nueve cupones del Cupón Extra de Verano que dejó este cuponero de entre emeritenses y algún turista, resultaron premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo celebrado el pasado viernes, 15 de agosto, por lo que la cuantía total asciende a un total de 360.000.
El numero ganador
El número agraciado fue 12.151. Varios premios se quedaron en casa, "algunos de ellos fueron a parar a clientes habituales y los otros no tengo ni idea, ya que por el centro de Mérida pasa mucha gente a diario", ha indicado con una amplia sonrisa a El Periódico Extremadura.
Seguir dando alegrías
"Estoy muy contento porque llevo muy poco tiempo y ya he repartido un premio tan grande", ha comentado José Luis, que espera poder seguir dando alegrías a los ciudadanos de Mérida, sobre todo a los clientes que ve semanalmente en su punto de venta. Cabe destacar que el Cupón Extra de Verano de la ONCE tiene un primer premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie, 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.
