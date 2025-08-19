José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida

"Es una alegría tremenda repartir un premio de estas características". José Luis Aragonés Márquez, vendedor de la ONCE desde hace solamente cinco meses y ubicado en la céntrica plaza de España, no puede ocultar estos días su inmensa satisfacción por haber llevado la suerte a la capital extremeña. Y es que nueve cupones del Cupón Extra de Verano que dejó este cuponero de entre emeritenses y algún turista, resultaron premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo celebrado el pasado viernes, 15 de agosto, por lo que la cuantía total asciende a un total de 360.000.

El numero ganador

El número agraciado fue 12.151. Varios premios se quedaron en casa, "algunos de ellos fueron a parar a clientes habituales y los otros no tengo ni idea, ya que por el centro de Mérida pasa mucha gente a diario", ha indicado con una amplia sonrisa a El Periódico Extremadura.

Seguir dando alegrías

"Estoy muy contento porque llevo muy poco tiempo y ya he repartido un premio tan grande", ha comentado José Luis, que espera poder seguir dando alegrías a los ciudadanos de Mérida, sobre todo a los clientes que ve semanalmente en su punto de venta. Cabe destacar que el Cupón Extra de Verano de la ONCE tiene un primer premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie, 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras.

Suscríbete para seguir leyendo