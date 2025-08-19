Los vecinos de Tierno Galván, en Mérida, explotan contra los botellones, la música alta y la suciedad

Vecinos de la barriada Tierno Galván, en Mérida, denuncian la presencia de jóvenes que se reúnen para hacer botellón en los aparcamientos del III Milenio y que esta escena se repite cada fin de semana a pesar de su prohibición desde hace bastante tiempo. A este problema se unen también los de la música a todo volumen, los gritos, la suciedad, vehículos que circulan a gran velocidad y los de inseguridad. Los residentes han querido expresar a través de este periódico su malestar y emitir una queja pública ante una situación que les preocupa mucho. De esta forma, los perjudicados piden al ayuntamiento de la capital extremeña que "coloquen cámaras de vigilancia como las ya instaladas en otros puntos de la ciudad para terminar con las conductas incívicas. Hemos mandando varios escritos al consistorio, pero todo sigue igual por desgracia", han manifestado los afectados.

Restos de basura en el nuevo parque del Acueducto de San Lázaro. / Cedida a El Periódico Extremadura

Actos vandálicos

No aguantan más. Los residentes han explicado que "aquí viven familias, gente mayor, niños..., vecinos que tenemos que ir a trabajar y no podemos descansar debidamente por culpa de los botellones y del ruido en los aparcamientos, o que tienen que sufrir que el sueño de sus hijos se interrumpa en mitad de la noche por el jaleo que se forma". Al margen de estas peticiones, el vecindario pide también al Gobierno municipal que controle el estado en el que algunos chavales dejan el mobiliario del nuevo parque del Acueducto de San Lázaro, dado que los bancos sufren actos vandálicos y hay basura por todas partes. "No pedimos nada del otro mundo, solo que se mantengan la convivencia entre ciudadanos y se cuiden los espacios públicos", han dicho los damnificados.