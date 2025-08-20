La posible exclusión de los artesanos de la Feria de Mérida preocupa (y mucho) al PP

La polémica sigue abierta entre los artesanos de la Feria de Mérida y el consistorio. Por todo ello, el Partido Popular emeritense ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Comisión de Festejos tras conocerse a través de El Periódico Extremadura la posible exclusión de los tradicionales puestos de artesanía en la próxima edición de la fiesta. Los populares han mostrado una "profunda preocupación" ante esta situación, que afecta a una "parte importante" de la oferta cultural y comercial del popular evento, con tenderetes que cuentan con un "largo arraigo" en la capital extremeña.

Falta de accesibilidad

Igualmente, el Partido Popular ha recordado que ya el año pasado denunció públicamente la "falta de accesibilidad" en la zona donde se ubicaron estos puestos, emplazados en una explanada sin asfaltar, con grava suelta, lo que "dificultaba seriamente el acceso a personas con movilidad reducida, carritos de bebé y otros colectivos". "Era prácticamente imposible hacer rodar una silla en esa zona", se criticó entonces, resaltando el abandono del Gobierno municipal hacia estos sectores.

Alternativas

De esta forma, ha solicitado al equipo de Gobierno que convoque con carácter urgente la Comisión de Festejos, con el objetivo de conocer de primera mano las "alternativas" planteadas por el ayuntamiento y, en particular, por la Concejalía de Festejos, para la reubicación o mantenimiento de estos puestos. El Partido Popular ha defendido "una feria inclusiva, accesible y participativa", que respete las tradiciones y ofrezca espacio "a todos los colectivos que forman parte de ella".