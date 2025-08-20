El ayuntamiento confirma que finalmente los artesanos no estarán en la Feria de Mérida

El Gobierno municipal que dirige el PSOE en la capital extremeña ha justificado la decisión de prohibir la colocación de los puestos de los artesanos en la Feria de Mérida por motivos exclusivamente de "logística y seguridad". La edil de Festejos, Ana Aragoneses, ha asegurado que se trata de "cuestiones de logística" ya que "los vendedores ambulantes se instalan en una zona de aparcamientos, que son importantes para acceder al recinto ferial, en este caso es necesaria y no queremos eliminarla". Asimismo, la concejala ha subrayado que "se trata de un espacio que no está acondicionado, lo cual no facilita la venta y no tiene la seguridad necesaria para llevarse a cabo". La respuesta ha generado malestar entre el colectivo y también en el Partido Popular emeritense. Los populares han solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Festejos para darlse una alternativa.

Sin productos de bisutería

La exclusión a los tenderetes de los mencionados trabajadores deslucirá un poco las fiestas de la ciudad, ya que muchos vecinos y visitantes no podrán comprar este año sus productos de bisutería ni de piel. "Los artesanos no comprendemos las represalias del alcalde por unas quejas justificadas, no pedimos tanto, solamente queremos dialogar y que nos dejen trabajar. Todos han sido trabas y excusas al asegurarnos que no hay un terreno adecuado para nosotros", lamentó este pasado lunes en una manifestación Samir Charo, una de las personas perjudicadas por la decisión del consistorio de la capital regional. Los aparcamientos del ferial y los que están reservados para las autocaravanas se quedarán huérfanos las próximas ferias 2025.

