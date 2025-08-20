El centro de Mérida ya está ataviado de feria con miles de farolillos rojos

Once días. Ese es el tiempo que resta para que los emeritenses vivan una nueva edición de su popular feria. Miles de farolillos decoran ya las calles del centro para recibir a los visitantes. El evento comenzará el próximo 31 de agosto, con el encendido oficial del alumbrado a cargo de Pilar Vizcaíno (directora de orquesta y pedagoga musical) y durará hasta el 7 de septiembre. Ayer por la mañana, las principales vías de la ciudad fueron un constante ir y venir de operarios de la empresa Henry Iluminaciones, que trabajaban para poner a tono Mérida. Y es que todo tiene que estar listo para la gran fiesta.

Operarios instalando los adornos para la feria. / Alberto Manzano

Recinto ferial

Pero un poco más lejos del centro de la capital extremeña, el recinto ferial también se prepara para recibir a los feriantes, puestos de alimentación, tenderetes con otros productos, discotecas en forma de caseta. La Feria de Mérida más allá de agradar a los vecinos también ha sabido conquistar a numerosa gente de la región y de otras comunidades autónomas. Mientras tanto, la cuenta atrás sigue menguando y el entusiasmo va en aumento para despedir el verano.