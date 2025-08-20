Cambios de tráfico en Mérida mañana jueves por una obra: esta es la calle afectada

Los conductores que tengan previsto moverse mañana por el centro de la capital extremeña deberán estar atentos al corte de tráfico en una de sus vías. Según ha informado la Policía Local de Mérida, la obra de un inmueble en la calle del Puente, al lado de la plaza de España, obligará a cerrar el acceso a los vehículos a la calle este jueves, 21 de agosto, entre las 15.00 y las 18.30 de la tarde. La previsión estimada por el ayuntamiento es que los trabajos se terminen en la citada franja horaria.

Itinerario alternativo

Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitará un itinerario alternativo, con el fin de acarrear las menores molestias posibles, por la plaza del Rastro hacia plaza de España, plaza de Santa María y calle Arquitas con salida hacia la plaza de Roma, han señalado las mismas fuentes.