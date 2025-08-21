Reparación del canal alimentador
La CHG licita un contrato de 460.000 euros para arreglar 1.469 metros del embalse de Cornalvo
Las obras contarán con un plazo de seis meses
EFE
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha iniciado el expediente de contratación para la reparación del canal alimentador del embalse de Cornalvo, con un plazo de ejecución previsto de seis meses y un importe máximo autorizado de 461.000 euros, según ha destacado el organismo de cuenca en un comunicado de prensa. El presente expediente pretende reparar un tramo que cuenta con una longitud de 1.469,05 metros, desde la presa de las Muelas hasta el primer cruce con el camino de servicio, donde se recoge la mayor parte de las aportaciones de este embalse. Estas actuaciones permitirán asegurar el buen estado de esta infraestructura hidráulica, mejorando el ahorro y la distribución del agua.
Contrucción romana
La presa de Cornalvo fue construida en el contexto de la romana Augusta Emerita, hacia el siglo II d.C. y encabeza la lista del 'Inventario de Presas Españolas 1986'. Está situada en la cabecera del río Albarregas, pequeño afluente por la margen derecha del Guadiana, dentro del término municipal de Mérida y del Parque Natural de Cornalvo, que toma su misma denominación y al que se accede desde La Garrovilla. Con 24 metros de altura total y 200 de longitud en coronación, en el pasado se le atribuía una capacidad de 10,4 hm3, que se ha corregido hasta la baja los 3,13 hm3 que es capaz de almacenar realmente.
- No nos dejan trabajar, nos quieren invisibles', replican los artesanos de la feria de Mérida
- Un ciclista de 73 años muere en el acto tras ser arrollado por un todoterreno en Torremejía
- Vicco y Sanguijuelas del Guadiana encabezan el cartel de la Feria de Mérida
- Mérida disfruta del verano: fin de fiesta por todo lo alto en Proserpina
- Los artesanos de Mérida muestran sus artículos al público en un nuevo mercado
- José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida
- María Limones, el placer helado del verano en Mérida
- La pasarela peatonal sobre las vías del tren de Mérida estará lista antes de finalizar el año