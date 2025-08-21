Accidente de tráfico
Cuatro mujeres resultan heridas en un choque entre dos coches en Esparragalejo
Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital de Mérida
Cuatro mujeres han resultado heridas en un choque entre dos vehiculos en la EX-209 a la altura de Esparragalejo. El suceso ha ocurrido a las 15.16 horas en el kilómetro 56 de la vía, según ha informado el 112 de Extremadura.
Policontusiones
Tres de ellas, de 69, 57 y 53 años han resultado heridas menos graves, con policontusiones, y han sido trasladadas al Hospital de Mérida. La cuarta, de 30 años, ha resultado herida leve y no ha precisado de traslado a ningún centro hospitalario.
Servicios de emergencia
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, bomberos del CPEI de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil y servicios de emergencias de carreteras.
