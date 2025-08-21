Ocurrió hace unos días
El héroe del parque de los Milagros de Mérida: corre detrás de dos ladrones y recupera el bolso de una mujer
Los autores del hurto fueron dos chavales que iban montado en un patinete eléctrico
Sucedió hace unos días sobre las 11.00 de la noche, en el parque de Los Milagros de Mérida, en el entorno que está llegando al Acueducto de San Lázaro. Todo empezó cuando dos chavales subidos a un patinete eléctrico le robasen de un tirón el bolso a una chica que se encontraba paseando por allí y se marcharan con el botín sustraído. A unos metros de los hechos, se encontraba Vicente Márquez, en compañía de su novia, y ambos fueron testigos de todo lo que había ocurrido.
Móvil, monedero y llaves
En cuanto la mujer pidió auxilio, Vicente salió corriendo rápidamente detrás de ellos y antes de que los pillara, uno de ellos tiró el bolso al suelo. La valentía de este joven de 28 años permitió que la mujer no se quedara sin su móvil, monedero y las llaves de su casa. Después de los hechos, agentes de la Policía Nacional acudieron a casa de Márquez para hablar con él e iniciar la investigación del caso. Aunque algunos de sus amigos le llaman héroe, Vicente prefiere quitarle hierro al asunto.
