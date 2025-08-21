Máxima seguridad para la Feria de Mérida 2025: alta presencia policial, controles de alcoholemia y refuerzo del bus

Llega la Feria de Mérida 2025 (del 31 de agosto al 7 de septiembre) y con ella, la aglomeración de vecinos y visitantes en diferentes sitios de la ciudad. Para que no se produzca ningún altercado o los menos posibles durante los festejos, el dispositivo de seguridad contará con cerca de 400 servicios de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, con especial atención en los días de mayor afluencia, como los conciertos programados en la plaza de España los días 3, 4 y 5 de septiembre. Así lo han hecho saber la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yáñez, y la subdelegada el Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés en declaraciones a los medios de comunicación este jueves tras la celebración de la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración de la Feria de Septiembre, que tendrá unas 14 patrullas diarias de seguridad.

Controles de droga

La Policía Nacional contará con aproximadamente 220 servicios, mientras que la Guardia Civil aportará unos 50, incluyendo controles preventivos de alcohol y drogas en las entradas y salidas del municipio. Estos controles buscan "concienciar a los conductores sobre los riesgos de consumir sustancias antes de ponerse al volante", según ha explicado Maribel Cortés. Además, la subdelegada del Gobierno ha dicho que el Ayuntamiento de Mérida reforzará la presencia de Policía Local en puntos clave como el recinto ferial, la plaza de España y el paseo de Roma, donde se concentran las principales actividades.

Cruz Roja y Bomberos

También se han organizado dispositivos especiales de limpieza, transporte público y atención sanitaria, con la colaboración de Cruz Roja y Protección Civil. El operativo policial contará con mayores efectivos desde el miércoles, 3 de septiembre hasta el domingo, 7 de septiembre "días en los que se prevé una mayor afluencia", ha señalado Yáñez. Entre las medidas resaltan la instalación de puntos violetas para ofrecer información y asistencia a mujeres, menores y cualquier persona que lo necesite. Por su parte, los bomberos del efectuarán de 75 servicios y dispondrán de vehículos con bomba.

Líneas búho

La empresa de transporte urbano, Vectalia, habilitará dos líneas búho que abarcarán todas las zonas de la ciudad con salida cada hora desde el paseo de Roma a partir de las 23.00 horas y de igual forma, los servicios de limpieza tendrán toda su plantilla, con 40 efectivos, en activo durante la feria. Asimismo, la alcaldesa en funciones ha apuntado que se habilitarán vías de evacuación en zonas como el arco de Trajano y la puerta de la Villa para garantizar la seguridad en caso de emergencia.

Festejos seguros

El gobierno local ha hecho un llamamiento a la prevención y al uso del transporte público para disfrutar de unas fiestas "seguras y responsables". Según Carmen Yáñez, la colaboración entre las instituciones, los cuerpos de seguridad y los servicios municipales son clave para garantizar que los festejos se desarrollen en un ambiente seguro y organizado.

Imagen de la pasada Feria de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Suscríbete para seguir leyendo