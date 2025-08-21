El Teatro Romano de Mérida abre sus puertas de par en par al humor de ‘Los hermanos’

La obra ‘Los hermanos’ (la penúltima del célebre Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en su 71 edición), protagonizada por actores y acticres de la talla de Pepón Nieto, Eva Isanta y Cristina Medina, llegó ayer por la noche a la ciudad para sacarle al público unas cuantas carcajadas e invitarlo a reflexionar alrededor de temas sobre la educación, las madres y los celos y en la que, curiosamente, no hay padres, aunque nos podremos encontrar un criado muy pícaro.

Reírse mejora la salud

Detrás de la función se encuentra una compañía con la coproducción del certamen emeritense y GNP Producciones, dirigida por Chiqui Carabante. El espectáculo podrá verse hasta el próximo domingo y lo que es seguro es que la risa contagiará a todos los asistentes a la representación. A partir de ahí y con una llamativa puesta en escena, el elenco artístico de ‘Los hermanos’ lograron transmitir mucha diversión entremezclada con notas musicales en directo. Una función que tiene como finalidad entretener. Sin duda alguna, reírse mejora la salud y es un hábito saludable que conviene poner en práctica a diario.

Suscríbete para seguir leyendo