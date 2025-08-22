'Agustito en Mérida' llena los espacios patrimoniales de la ciudad con obras de artistas emergentes

Llega a la capital extremeña 'Agustito en Mérida', un proyecto de intervención cultural, dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que llevará al Pórtico del Foro y la Plaza de Pontezuelas una selección de propuestas artísticas contemporáneas de temática grecolatina, obra de jóvenes artistas locales emergentes, que arrancan hoy viernes y se prolongarán hasta el próximo miércoles 27 de agosto.

El objetivo de esta propuesta es "abrir nuevas puertas al arte, al talento emergente y a las formas contemporáneas de la expresión escénica", ha explicado el director del Festival, Jesús Cimarro, durante la presentación de la programación en el consistorio emeritense.

A través de este espacio de "libertad creativa" que llevará a escena propuestas "únicas e innovadoras", también se aspira a atraer a las generaciones más jóvenes al propio festival. "El festival tiene muy claro que quiere llegar a ese público joven, a ese público que a veces le cuesta entrar en las propuestas escénicas", ha señalado Cimarro.

Una nueva mirada con toque "rebelde"

Por otro lado, Laura Iglesias ha indicado que este proyecto nace para “dar visibilidad a los jóvenes creadores” para tener una cultura accesible para todos, especialmente “para la juventud” gracias a los artistas emergentes de la localidad y con la “apuesta firme” del Ayuntamiento de Mérida por este tipo de iniciativas que cuenta con espectáculos, además, con un "toque rebelde con el fin de acercar a la juventud al Festival".

Asimismo, el director de TAPTC? Teatro, Javier Llanos, ha destacado que 'Agustito en Mérida' está compuesto de “espectáculos unipersonales de creación” donde la relevancia la tienen los propios personajes. “Son espectáculos de personas que tienen entre 20 y 25 años, algunos un poquito más, que trabajan propuestas interesantes y muy diferentes”, ha subrayado al tiempo que ha desgranado la programación.

El pistoletazo de salida lo dará a las 21.15 horas de este viernes en el Pórtico del Foro Lucía Ferrán, quien presentará su proyecto unipersonal de danza-teatro 'Medusa'. Según la artista, “es una obra donde a través de la expresión corporal se pretende reinterpretar el mito de Medusa para poder mostrar las caras ocultas que tiene el mito”.

Más tarde, a las 22.00 horas, será el turno de 'Arpegios del Abismo', en la Plaza de Pontezuelas. Una propuesta de la Compañía Germen Dance Project donde Adrián Herrera y Alba Gog (baile) y Juan Ángel González (música) está inspirada en el viaje de Orfeo al inframundo, pero trata de representarlo "sin personalizarlo ni buscar personajes en sí”. En concreto, se “busca el viaje interno como una parte astral”, ha indicado Herrera.

El siguiente espectáculo será 'Patroclo' en el Pórtico del Foro, obra con la que Mario de Silva hace un llamado a "reconsiderar" lo que significa ser hombre y una exploración de los límites de la masculinidad. Tendrá lugar el sábado 23 a las 21.15 horas.

Más espectáculos

Ya el domingo, 24 de agosto, también en el Pórtico del Foro, Juan Ángel González llevará a escena su espectáculo personal, a partir de Tito Andrónico de Shakespeare, 'El hombre laureado', diálogo entre instrumentos musicales y un actor que contará con la colaboración escénica de José Carlos Toledano.

Tras recuperarse la obra 'Calígula, algo descabellado', la cual será representada en Pontezuelas el lunes 25, el martes 26 el público podrá disfrutar en el Pórtico del Foro de una programación triple que incluye 'Epopeya de Edipo de Tebas' con Rubén Pérez, 'Alexorum: Pienso, luego me quejo' con la interpretación de Miguelito Marín, e 'Impros a la romana'.

La programación llegará a su fin el miércoles, 27 de agosto, con la representación, por segunda vez, de las obras 'Medusa' y 'Patroclo' en el Pórtico del Foro.

Por último, cabe señalar que el coste de las entradas ascenderá a cuatro euros en el caso de las representaciones únicas y a seis en el de las dobles.