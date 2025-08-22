Mérida saca a concurso el nuevo vial que unirá la Ciudad de la Infancia, el Museo Abierto y el Centro Histórico

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública el nuevo vial que unirá la Ciudad de la Infancia, el Museo Abierto y el Centro Histórico. El objetivo principal es mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad universal en un entorno urbano de interés turístico y ciudadano.

Las actuaciones conllevarán la reordenación del tráfico en las calles aledañas con la construcción de una nueva glorieta en la intersección de la calle Pontezuelas con la calle Diego María Crehuet, un nuevo vial en plataforma única, prolongación de esta última hasta la calle Teniente Flomesta.

De esta forma, con este proyecto "se completa la urbanización del entorno de la ciudad de la infancia y se unirá a las transformaciones del atrio de Santa Eulalia, Rambla y parque López de Ayala", ha señalado la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas desde mañana 23 de agosto hasta el próximo 17 de septiembre.

Inversión de 850.000 euros

El proyecto denominado “Ruta patrimonial accesible entre el Museo Abierto, el Centro Histórico y el parque Ciudad de la Infancia” cuenta con un presupuesto total de ejecución de 850.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

La financiación proviene del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Mérida, en el marco del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo financiado por la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación NextGenerationEU.

Esto incluye la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en torno al parque, la reordenación del tráfico con la construcción de una nueva glorieta y un nuevo vial, la reestructuración de la calle Pontezuelas para cumplir con la ley de accesibilidad, la construcción de una nueva acera en la calle Teniente Flomesta, y la sustitución de la red de abastecimiento en parte de la calle Pontezuelas.