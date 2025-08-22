Mérida programa numerosas actividades deportivas con motivo de su feria

La Feria de Mérida se encuentra a la vuelta de la esquina y, además de los espectáculos en la Plaza de España y el recinto ferial, el ayuntamiento ha programado numerosas actividades deportivas para el disfrute de todos los públicos, que comenzaron el pasado 18 de agosto y se extenderán hasta el 13 de septiembre.

Entre ellas destaca el Torneo de Tenis de Mesa Feria de Mérida 2025, que está organizado por el Ayuntamiento de Mérida y se disputará entre el 18 y el 28 de agosto en el Complejo Deportivo Diocles.

Además, también se celebrarán torneos de tenis y de golf, así como el 31 de agosto tendrá lugar en la Piscina del Guadiana el 'VII Patas al Agua', organizado por Acudame.

Día de la Bicicleta

Más adelante, el 8 de septiembre, se celebrará el 'Día de la Bicicleta Feria de Mérida 2025', coincidiendo con la festividad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cuya salida será a las 12:00 horas desde la Plaza Margarita Xirgu. Este evento, que está dirigido a toda la ciudadanía emeritense, está promovido por la Escuela Ciclista de Mérida en colaboración con el consistorio, ha explicado en nota de prensa.

El 13 de septiembre se desarrollará el 'XXVIII Fondo Popular Ciudad de Mérida', un evento que promueve el ayuntamiento y organiza el Club Mitreo, cuya salida y llegada será en el Parque de las 7 Sillas.

Finalmente, los días 12 y 13 de septiembre tendrá lugar el 'Concurso de Pesca Feria de Mérida 2025' en el Embalse de Proserpina, que está organizado Emeritafishing.