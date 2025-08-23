El mejor expediente de Física de la UEX: «La física me hace sentir vidente, como si pudiera predecir el futuro»

¿Por qué decidió estudiar la carrera de Física?

Creo que desde cuarto de la ESO, porque en el instituto te meten la asignatura un poco a lo loco. Recuerdo que tenía la sensación de que física era simplemente memorizar fórmulas y sacar números. Pero ese año empecé a mirar vídeos de You Tube de personas que habían acabado la carrera, que trabajaban ya de físicos y hacían divulgación sobre física. Ahí fue cuando me enteré de la existencia de agujeros negros, la física de partículas y todo eso que está ahora tan de moda. Eso fue un poco lo que más me llamó. Empecé a ver la física de otra forma, resolver los problemas y entender el trasfondo, pero no fue hasta la carrera que te das cuenta de que la física del instituto y la de la carrera no tienen nada que ver, son completamente distintas. Ocurre lo mismo con las Matemáticas.

¿En qué sentido son diferentes?

Son mucho más abstractas cuando llegas a la universidad. En el caso de Física, la diferencia no es tanta, pero sí te fuerzan más a deducir, a pensar por ti mismo y no solamente a memorizar una fórmula y utilizarla. Al final con lo que me quedo ahora tras haber terminado la carrera es que realmente me gusta la física porque me hace sentir como si fuese un vidente. Es como que puedo predecir lo que va a pasar sabiendo unas cuantas teorías.

Ser el primero de su promoción, en un grado como Física, no tuvo que ser nada fácil.

Fue una locura. Realmente cuando entras en primer curso no te piensas que vaya a ser así. De hecho, me acuerdo del primer examen que hice. Iba en el coche con mi madre y me estaba diciendo «tú tranquilo, que esto ya es la carrera, no es el instituto. A lo mejor sacas una nota que es muy distinta a lo que sacabas anteriormente». Y, de hecho, es lo que suele pasar. La gente que entra física suele hacerlo con una nota de selectividad muy alta, es decir, se trata de gente que sabe estudiar muy bien, pero en la carrera las notas se estabilizan, por así decirlo, y de repente hay muchos alumnos que se quedan en un seis, un siete, un ocho, cuando venían de de sacar 10 y 11. Eso es, yo creo, lo más duro de una carrera como Física, que no es tanto de estudiar o memorizar, sino más de razonar.

Entonces, ¿cuál ha sido su secreto para el éxito?

Equivocándome todo el rato. Ese ha sido mi método de estudio. Me estudiaba la teoría primero y luego hacía ejercicios, pero siempre viendo el error como algo bueno. Que no es algo fácil, claramente, porque al principio sí que es verdad que es muy frustrante estar equivocándote y decir «buah, era muy fácil», pero realmente luego te das cuenta de que los errores son lo que te lleva al éxito en el examen. Al final, sobre todo en Física, tienes que aprender que te vas a equivocar mil veces. Yo he terminado ahora y tengo clarísimo que de aquí para toda la vida me voy a estar equivocando un montón de veces.

¿Cuáles considera que son los mayores obstáculos de la carrera?

Primero, la frustración. Es una carrera complicada. Puedes estudiar y dedicarle muchísimo tiempo a una asignatura, pero cuando llega el examen te puede caer cualquier cosa. Y, por otro lado, precisamente el tiempo de dedicación, aunque depende de la persona. Yo, por ejemplo, me he pasado todas las tardes estudiando hasta las nueve de la noche, los últimos años incluso hasta las once.

¿Ha tenido alguna figura que le haya apoyado durante los peores momentos?

Mis padres, por supuesto. No quería defraudarlos. Que yo sabía que no iba a ser el caso, pero la residencia cuesta un dinero y no quería que fuera un mal gasto, por así decirlo. Y luego los profesores. Tampoco quieres defraudar a quienes te han estado enseñando durante todo el cuatrimestre. Además, en la Universidad de Extremadura he tenido la suerte de que, al menos en el grado de Física, todos han sido estupendos. Se nota que les gusta mucho su trabajo y enseñan con pasión. También, como somos pocos, el vínculo entre los profesores y los alumnos es mucho más cercano.

Ahora que ya ha finalizado el grado, ¿tiene claro lo que va a hacer a continuación?

Tenía más o menos claro que quería hacer un máster de Cosmología y Física de parte partículas, juntar esas dos ramas. Eché en varios sitios de España, Granada, Santander, y también en el extranjero, Francia, en Montpellier, y Suiza, en Ginebra, que es finalmente donde me cogieron.

¿Cómo afronta ese nuevo reto?

Con muchas ganas. Además, Ginebra tiene el CERN, que es el acelerador de partículas más grande del mundo, y eso me llama la atención. También porque el máster es en inglés y allí hablan francés, me va a venir muy bien para mejorar los idiomas y ser más fluido. Mi padre es francés, así que por esa parte no hay ningún problema.

¿Qué mensaje les daría a otros jóvenes que estén a punto de comenzar sus estudios universitarios?

Entrar con ganas, sin miedo, sobre todo, porque la universidad parece enorme, pero al final te acabas acostumbrando. La primera semana igual sí que es más dura, yo recuerdo que estuve como dos semanas sin enterarme de nada en alguna asignatura, pero luego le acabas pillando el hilo y acaba siendo casi como el instituto. Hay que estudiar más, pero si es lo que te gusta, ese estudio lo haces con más motivación.