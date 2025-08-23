Condolencias
Muere Adolfo, el vecino más longevo de Calamonte y cuarto de Extremadura: tenía 108 años
Falleció en su casa el pasado 19 de agosto. Era la cuarta persona de más edad de la región
Calamonte y toda Extremadura está de luto. Adolfo Clemente Barrero Macías, el vecino más longevo del municipio y el cuarto de la región, falleció el pasado 19 de agosto en su casa a los 108 años y 273 días.
Pérdida
El varón falleció en su casa, donde ha vivido toda la vida. Fue querido y respetado, y su partida supone una pérdida muy significativa para la región.
Vida larga y plena
Tal y como ha señalado la página Extremeños Centenarios en sus redes sociales, "con una vida larga y plena, deja tras él el recuerdo imborrable de su bondad, cercanía y ejemplo de fortaleza. Su memoria permanecerá viva en el corazón de todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo".
Condolencias
Las redes se han llenado de mensajes de condolencias hacía la familia de Adolfo, que tenía varios récords en su haber. Era el cuarto más longevo de la región, el tercer hombre. Se trataba del último hombre nacido en 1916 en Extremadura.
Récords
Además, se había convertido en el 26º más longevo de España, el septimo hombre dee más edad en todo el país y el quinto de la historia de la región. Descanse en paz.
Suscríbete para seguir leyendo
- No nos dejan trabajar, nos quieren invisibles', replican los artesanos de la feria de Mérida
- El ayuntamiento confirma que finalmente los artesanos no estarán en la Feria de Mérida
- Un ciclista de 73 años muere en el acto tras ser arrollado por un todoterreno en Torremejía
- Mérida disfruta del verano: fin de fiesta por todo lo alto en Proserpina
- Los artesanos de Mérida muestran sus artículos al público en un nuevo mercado
- El héroe del parque de los Milagros de Mérida: corre detrás de dos ladrones y recupera el bolso de una mujer
- José Luis Aragonés da el campanazo: solo cinco meses en la ONCE y reparte 360.000 euros en Mérida
- María Limones, el placer helado del verano en Mérida