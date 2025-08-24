Casi un centenar de solicitudes, entre atracciones y puestos

Mérida arranca la cuenta atrás para volver a disfrutar de su Feria: todo lo que debes saber para no perderte nada

El recinto ferial contará por primera vez con una caseta para menores a partir de 14 años

Ambiente del centro durante la celebración de las fiestas.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La capital extremeña inicia la cuenta atrás para disfrutar de sus festejos en diferentes puntos de la localidad. El Ayuntamiento de Mérida ha recibido cerca de un centenar de solicitudes para la feria entre atracciones, puestos y casetas de comida, además de habilitar una discoteca para menores de edad, a partir de 14 años, en la que no se venderá alcohol, una iniciativa promovida por el consistorio a demanda de las familias. Así lo ha hecho saber la delegada de Festejos, Ana Aragoneses en una rueda de prensa, en la que además ha confirmado la presencia un año más de las casetas Peña Cultural Niño Bermejo, Pinchos Caña, La Caseta Gallega y la Caseta de Sanguino. Aragoneses ha explicado que el Día de la Infancia será el martes 2 de septiembre, cuando los más pequeños podrán disfrutar de precios reducidos y actuaciones infantiles.

Tres discotecas

Por otra parte, el jueves 4 de septiembre será el día de las personas mayores en la caseta municipal, con diversas actuaciones, y el día 5 estará dedicado al Folklore extremeño, "promocionando y fomentando el folclore de la región dentro de nuestra Feria de Mérida", ha añadido la edil. El recinto ferial contará con tres discotecas, Malabantú, que lleva varias ediciones, una nueva para adultos que se llamará Delirio María Bonita, junto a la de menores de edad, que se llamará Aura.

Horario sin ruido

Finalmente, la concejala de Festejos ha manifestado que el horario sin ruido para las personas sensibles será de 20:00 a 22:00 horas todos los días, a excepción del día 31 que se ampliará para respetar la última representación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, no se hará ruido para no molestar a los actores y espectadores de la obra.

