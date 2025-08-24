Dos millones de euros para renovar y modernizar la flota de vehículos municipales de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado, por un importe de más de 2 millones de euros, la renovación del parque móvil y de la maquinaria municipal destinada a todas las delegaciones. La actuación abarca desde fregadoras, camiones de distinto tonelaje, elevadoras, vehículos de policía, vehículos para el traslado de trabajadores, de materiales y herramientas, barredoras, retroexcavadoras y portaféretros, entre otros materiales, según ha informado el consistorio emeritense.

Más eficiencia y comodidad

La edil de Parque de Obras, Susana Fajardo, ha subrayado que se pretende así "la sustitución de los vehículos existentes que, por su antigüedad necesitaban una renovación". También se busca completar la dotación municipal con el objetivo de que "los empleados públicos puedan llevar a cabo su trabajo de forma más cómoda, eficiente, eficaz y con todas las garantías mejorando, de forma directa, el servicio público que desde el Ayuntamiento de Mérida se presta a la ciudadanía". Por último, Fajardo ha manifestado que "con la financiación, a través del remanente líquido de tesorería, fruto de la eficiente gestión del equipo de Gobierno socialista, esta inversión permite modernizar la dotación de los vehículos y la maquinaria municipal".