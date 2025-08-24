Del riesgo de exclusión a la integración social: el efecto milagro del Teatro Romano de Mérida

Participantes del Proyecto Mérida Crisol (Programa de Crecimiento e Inserción Socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social 2023-2026) han asistido a la representación de la obra 'Los hermanos', incluida en la programación del Festival de Teatro Clásico en el romano. Esta iniciativa cultural se incluye dentro de las actividades de formación y desarrollo personal y que tiene como objetivo fomentar la participación cultural y favorecer la integración social de las personas en proceso de inserción laboral.

Durante la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de esta propuesta escénica, además de compartir un espacio de convivencia que refuerza habilidades sociales, trabajo en equipo y motivación para afrontar nuevos retos profesionales.

Las palabras de Catalina Alarcón

En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, señaló que “la cultura es una herramienta de inclusión muy valiosa, que complementa la formación técnica y mejora la confianza y las competencias personales de los participantes”.

En el Teatro Romano de Mérida durante la representación de 'Los hermanos' / Ayuntamiento de Mérida

El programa Crisol continúa desarrollando acciones orientadas, no solo a la capacitación profesional, sino también al crecimiento personal, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en el mercado de trabajo.

Además, todas las personas que estén interesadas en participar en el mismo pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos: 924 37 42 65 y 661 445 047, o a través del correo electrónico: programa.crisol@merida.es.