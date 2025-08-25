Del 27 al 31 de agosto en el Teatro Romano

La tragedia 'Jasón y las furias' pone el broche de oro al Festival de Mérida con una mirada humanista y contemporánea

La obra, escrita por Nando López y dirigida por Antonio C. Guijosa, aborda "muchas de las violencias que seguimos viviendo y arrastrando hoy en día"

Presentación de 'Jasón y las furias', último estreno del Festival de Teatro de Mérida.

Presentación de 'Jasón y las furias', último estreno del Festival de Teatro de Mérida. / Javier Cintas / Javier Cintas

Carolina León

Mérida

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida encara su recta final con el estreno de ‘Jasón y las furias’, una tragedia que despedirá esta edición del certamen anual con una mirada contemporánea, humanizando a los personajes y abordando muchas de las violencias que continúan vigentes en la actualidad que se representará del 27 al 31 de agosto en el Teatro Romano.

Esta coproducción de la compañía extremeña Teatro del Noctámbulo y el Festival de Mérida y dirigida por Antonio C. Guijosa con texto de Nando López, ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa en la que han intervenido, además del director, el autor y los actores, el director del certamen emeritense, Jesús Cimarro; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el delegado de Cultura, Antonio Vélez.

El reparto está integrado por José Vicente Moirón, que interpreta a Jasón; Carmen Mayordomo, en la piel de Medea; Gabriel Moreno, como Creonte y Pelías; José F. Ramos hace de Orfeo; Alberto Lucero, de Pólux; Lucía Fuengallego interpreta a Creúsa, y Camila Almeda a Alcímede.

Texto original

El texto de Nando López es un trabajo original basado en fuentes clásicas y está escrito a partir de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas y de Valerio Flaco, así como de los textos que cuentan la tragedia de Medea y Jasón, sobre todo centrados en la mirada de Séneca y de Eurípides.

En este sentido, el autor ha explicado que la obra cuenta el inicio, a cómo se conocen Jasón y Medea, "cómo arranca el viaje de Jasón, cómo es el punto de vista de ambos personajes y, sobre todo, cómo resuenan nuestras vidas de personas del siglo XXI en un drama universal, en una tragedia universal que está contando muchas de las violencias que seguimos viviendo y arrastrando hoy en día".

