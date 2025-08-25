Mérida celebra su mercadillo extraordinario este jueves en el ferial

El Ayuntamiento de Mérida celebrará el próximo jueves 28 de agosto un mercadillo extraordinario en la zona de aparcamientos del Recinto Ferial, con motivo de la Feria y Fiestas de Mérida 2025, con un horario de 19 a 23 horas.

El delegado de Mercadillos, Marco A. Guijarro, ha indicado que los puestos habituales que se instalan cada martes en el recinto ferial se instalarán este jueves debido al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (ACAEX).

Esta medida, a su vez, ha sido refrendada por la Ordenanza Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la Vía Pública de la Ciudad de Mérida, en su artículo número 84.

Todo ello, ha subrayado el ayuntamiento en nota de prensa, "en compensación por los dos martes que no se podrá instalar en su emplazamiento habitual por la celebración de la Feria".

Guijarro también ha avanzado que el mercadillo contará con el habitual dispositivo especial integrado por agentes de Policía Local en labores de control de accesos, así como de vigilancia en el cumplimiento de la limpieza de los puestos al finalizar la jornada, denunciando infracciones al titular de los mismos.

Ubicación de los puestos

En cuanto a la ubicación y disposición de los puestos, el edil ha señalado que se llevarán a cabo, según acuerdo de los mercaderes, agrupados y próximos al inicio del vial de acceso para facilitar su labor y evitar dispersión de puestos.

En este sentido, la zona a ocupar por cada puesto será el espacio establecido actualmente respetando sus dimensiones y anchura de calles. Asimismo, para este mercadillo especial se permite a los titulares ocupar puestos distintos a los asignados y quedará a criterio de la agrupación de comerciantes del mercadillo.

Cambios

Por otro lado, cabe recordar que los días 26 de agosto y 2 de septiembre no se celebrará el Mercadillo habitual debido a la celebración de la Feria. Además, el próximo 9 de septiembre la ubicación del Mercadillo se trasladará a la zona de aparcamientos del recinto ferial.