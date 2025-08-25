Quejas por obras en la calle Marquesa de Pinares de Mérida: "Martillazos hasta las 3 de la mañana"

Los vecinos de la calle Marquesa de Pinares de Mérida han mostrado su malestar debido a unas obras que se realizaron anoche y que produjeron "martillazos hasta las 3 de la madrugada".

Los trabajos arrancaron a las 22.00 horas y, según ha confirmado el Ayuntamiento de Mérida, el motivo fue arreglar el reventón de una tubería, incidencia que dejó a más de 200 usuarios sin suministro de agua durante un periodo de 7 horas.

Aviso a los vecinos

Aun así, los vecinos han defendido que "podrían haberlos avisado" antes de comenzar con la obras y que no recibieron explicaciones más allá de que "lo tenían que arreglar ahora y punto". Por su parte, el consistorio ha afirmado que la avería se solucionó a las 4.30 de la madrugada.