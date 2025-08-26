La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles

La Feria de Mérida, que se celebrará del 31 de agosto al 7 de septiembre, contará con actividades y medidas de accesibilidad para el disfrute de todas las personas sin excepción, desde un programa adaptado a lectura fácil, hasta el bucle magnético y mochila vibratoria a disposición de quienes lo soliciten para disfrutar de los conciertos gratuitos en la Plaza de España.

El programa adaptado a lectura fácil estará disponible para su consulta y descarga en esta web, con el "objetivo de garantizar el acceso a la información, así como la participación ciudadana en todas y cada una de las actividades", manifestó el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

También se encontrará disponible en esta web para consulta y descarga el plano cognitivo actualizado con la distribución de espacios, casetas, tómbolas, y atracciones, entre otros puntos relevantes; además de los tres aseos adaptados que se han habilitado en el recinto ferial, dos de ellos cerca de la entrada y otro en la Caseta Municipal.

Tramos sin ruido

Por otro lado, se mantienen los tramos horarios sin ruido todos los días, de 20.00 a 22.00 horas, en la zona de las atracciones del recinto ferial, que se ampliará al día del encendido del alumbrado, el 31 de agosto a las 21.30 horas, inicio oficial de la Feria, hasta la finalización del espectáculo 'Jasón y las Furias', enmarcado en la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Asimismo, cabe resaltar que durante el acto del encendido del alumbrado de la Feria habrá una intérprete de lengua de signos.

Los conciertos, también accesibles

En cuanto a los conciertos programados en la Plaza de España, todos contarán con bucle magnético y mochila vibratoria bajo demanda, que se podrá solicitar con 24 horas de antelación de la celebración de cada concierto en los siguientes números de teléfono: 687 65 98 75 y 619 343 784. Se trata de una iniciativa que ha sido posible en colaboración con la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura y la Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura.

Además, el ayuntamiento habilitará un espacio para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la música en directo en la Plaza de España, que contará también con un aseo adaptado. El otro aseo portátil adaptado se habilitará en el entorno del Arco de Trajano.